Ford: Ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV δείχνει το μέλλον

Του Γιάννη Σκουφή

Η Ford μπορεί να ακύρωσε το φουτουριστικό, επταθέσιο ηλεκτρικό SUV το 2024, ωστόσο το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν πέρασε απαρατήρητο. Ένα πρωτότυπο του μοντέλου ήρθε τώρα στο φως, αποκαλύπτοντας μια σχεδιαστική κατεύθυνση που απέχει σημαντικά από όσα γνωρίζουμε έως τώρα για τη μάρκα.

Το μοντέλο είχε εξελιχθεί ως ένα ιδιαίτερα αεροδυναμικό SUV, με έντονα καμπύλο εμπρός μέρος και οροφή που κατέληγε ομαλά προς τα πίσω. Η συνολική του εικόνα παρέπεμπε περισσότερο σε concept παρά σε μοντέλο παραγωγής, με καθαρές επιφάνειες, κρυφές χειρολαβές και τροχούς σχεδιασμένους για ελάχιστη αντίσταση στον αέρα.

Παρά την ακύρωσή του, το πρωτότυπο δεν εγκαταλείφθηκε πλήρως. Όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, χρησιμοποιείται πλέον ως «εργαλείο εξέλιξης» για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων, επηρεάζοντας τόσο τη σχεδίαση όσο και την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τα αρχικά πλάνα, το SUV θα προσέφερε αυτονομία άνω των 560 χιλιομέτρων, ενώ με ταχεία φόρτιση θα μπορούσε να ανακτήσει περίπου 160 χιλιόμετρα σε μόλις έξι λεπτά. Παράλληλα, εξεταζόταν και έκδοση με range extender, η οποία θα έφτανε έως και τα 885 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Η ακύρωση του πρότζεκτ εντάσσεται στη γενικότερη αναπροσαρμογή της στρατηγικής της Ford στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με μεγαλύτερη έμφαση πλέον σε πιο προσιτά μοντέλα και υβριδικές λύσεις. Ωστόσο, όπως δείχνει το συγκεκριμένο πρωτότυπο, η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στα επόμενα προϊόντα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και ένα «χαμένο» μοντέλο μπορεί να διαμορφώσει την εικόνα των μελλοντικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ford, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και επιδόσεων.

