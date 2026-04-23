Mercedes CLK DTM Cabriolet: Η πιο ακραία εποχή της AMG επιστρέφει στο προσκήνιο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes-Benz και η AMG έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς εντυπωσιακά μοντέλα, όμως η Mercedes CLK DTM Cabriolet παραμένει μία από τις πιο ακραίες δημιουργίες τους. Σήμερα, ένα από τα μόλις 80 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί από την RM Sotheby’s.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ταξινομήθηκε το 2006 και έχει διανύσει μόλις 1.997 χιλιόμετρα, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο «φρέσκα» δείγματα του μοντέλου. Πρόσφατα πέρασε από σέρβις κόστους περίπου 10.000 ευρώ, ενόψει της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 5.400 κυβικών με μηχανικό υπερσυμπιεστή, που αποδίδει 582 ίππους και 800 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, με τις επιδόσεις να παραμένουν εντυπωσιακές ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα, καθώς η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 χλμ./ώρα.

Η αισθητική του μοντέλου είναι εξίσου εντυπωσιακή, με φουσκωμένα φτερά, έντονα αεροδυναμικά βοηθήματα και μια σταθερή πίσω αεροτομή που παραπέμπει άμεσα στα αγωνιστικά του DTM.

Στο εσωτερικό, κυριαρχούν τα ανθρακονήματα και τα ελαφριά καθίσματα τύπου μπάκετ, με τις πίσω θέσεις ενσωματωμένες απευθείας στο δομικό διαχωριστικό.

Η CLK DTM Cabriolet δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στην επιτυχία της Mercedes στο DTM το 2003 και αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η AMG λειτούργησε χωρίς περιορισμούς. Με εκτιμώμενη τιμή που μπορεί να φτάσει περίπου τις 600.000 ευρώ, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο επιβεβαιώνει τη συλλεκτική του αξία.