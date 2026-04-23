Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

Νέοι κανόνες μπαίνουν από την 18η Ιουνίου στους οδηγούς αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά το κουτί πρώτων βοηθειών που θα πρέπει να βρίσκεται στο όχημά τους.

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το κουτί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλάστ, επιδέσμους, επιθέμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Αναλυτικά, με την απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού του κιβωτίου πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Δείτε τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α Είδος (Περιγραφή Υλικού) Ποσότητα Σκοπιμότητα Χρήσης 1 Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική)

(Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη) 1 τμχ Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ. 2 Ρολό Ταινίας Στερέωσης

(Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm) 1 τμχ Σταθεροποίηση επιδέσμων. 3 Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα)

(DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) 1 σετ Κάλυψη μικροτραυμάτων. 4 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός)

(DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm) 1 τμχ Επίθεμα με ενσωματωμένο επίδεσμο για άμεση πίεση σε τραύμα. 5 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος)

(DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm) 2 τμχ Ως άνω, για τραύματα μεσαίου μεγέθους. 6 Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος)

(DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm) 1 τμχ Ως άνω, για εκτεταμένα τραύματα. 7 Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη

(DIN 13152-BR, 60 x 80 cm) 1 τμχ Κάλυψη μεγάλων επιφανειών (εγκαύματα τριβής, εκδορές). 8 Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες)

(10 x 10 cm, ζεύγη) 6 τμχ Καθαρισμός ή πωματισμός βαθέων τραυμάτων. 9 Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός)

(DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m) 2 τμχ Περίδεση άκρων. 10 Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς)

(DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m) 3 τμχ Περίδεση κορμού/μηρών. 11 Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης

(DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm) 1 τμχ Ακινητοποίηση άνω άκρου (κατάγματα). 12 Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών

(DIN 58279-A 145, ατραυματικό) 1 τμχ Κοπή ρούχων για αποκάλυψη τραύματος. 13 Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)

(DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα) 4 τμχ Βιοασφάλεια (προστασία από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα). 14 Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος 2 τμχ Καθαρισμός ανέπαφου δέρματος (όχι τραύματος). 15 Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2) 2 τμχ Προστασία αναπνευστικού. 16 Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών 1 τμχ Φυλλάδιο με εικονογράμματα.

Στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό».

Θα πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.