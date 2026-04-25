Οι Κινέζοι ανοίγουν εργοστάσια στην Ισπανία
Η εγκατάσταση παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επέτρεπε στη Changan να αποφύγει τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής προέλευσης
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Changan εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας παραγωγής στην Ισπανία, ενισχύοντας τη στρατηγική της για διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, η πιθανή τοποθεσία βρίσκεται στη βόρεια Ισπανία, με την περιοχή της Αραγονίας να συγκαταλέγεται μεταξύ των επικρατέστερων επιλογών. Ωστόσο, οριστική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.
