Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα – Ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (23/04), όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Γεωργιούπολης, στην έξοδο προς Ρέθυμνο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο επιβάτης του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σοβαρά τραυματισμένος.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.