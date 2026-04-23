Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα – Ένας σοβαρά τραυματίας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (23/04), όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Γεωργιούπολης, στην έξοδο προς Ρέθυμνο.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο επιβάτης του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τον απεγκλωβισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σοβαρά τραυματισμένος.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
09:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ