Κρήτη: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ ενώ μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο
Από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ, όταν ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του.
Σύμφωνα με το Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2:00, όταν το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου προς το Ηράκλειο, εξετράπη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Ηράκλειο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.
