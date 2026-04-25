Πόσο θα κοστίζει η πρώτη ηλεκτρική Ferrari
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική τιμή ενδέχεται να κινηθεί με απόκλιση έως και 10% προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς όμως να αλλάζει ο βασικός προσανατολισμός: η διατήρηση της Ferrari στην κορυφή της αγοράς πολυτελών επιδόσεων.
Η Ferrari προχωρά σε μια ιστορική καμπή, καθορίζοντας τιμή περίπου 550.000 ευρώ για το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με τον πιο αποκλειστικό τρόπο.
Το νέο μοντέλο, που αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στη Ρώμη τον επόμενο μήνα, αποτελεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό supercar της μάρκας και θα φέρει την ονομασία Luce.
09:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV δείχνει το μέλλον
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι ανοίγουν εργοστάσια στην Ισπανία
08:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σαββατοκύριακο με θέατρο, βιογραφικές ταινίες και ξεχωριστές εκθέσεις
08:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πόσο θα κοστίζει η πρώτη ηλεκτρική Ferrari
08:29 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρωτομαγιά: Πώς θα αμειφθούν όσοι δουλέψουν - Τι προβλέπεται
06:04 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ