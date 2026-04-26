Β. Ιρλανδία: Επανεμφάνιση του IRA στο Μπέλφαστ εξετάζουν οι αρχές - Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο

Μια έκρηξη αυτοκινήτου έξω από αστυνομικό τμήμα στο Dunmurry του Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας αντιμετωπίζεται ως απόπειρα δολοφονίας, με τις αρχές να υποψιάζονται εμπλοκή της Νέας IRA.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα όχημα που είχε καταληφθεί χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας οδηγός διανομών εξαναγκάστηκε υπό απειλή να μεταφέρει το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα και να το εγκαταλείψει εκεί.

Η βόμβα, που αποτελούνταν από κύλινδρο αερίου τοποθετημένο στο πορτμπαγκάζ, εξερράγη λίγο αργότερα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι αστυνομικοί είχαν ήδη ξεκινήσει εκκένωση των γύρω κατοικιών. Ανάμεσα στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν ήταν και βρέφη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Μπόμπι Σίνγκλετον, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «έτρεξαν προς τον κίνδυνο» για να προστατεύσουν την κοινότητα και χαρακτήρισε τη συσκευή εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη, παρά το σχετικά απλό της κατασκευής της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση έχει ομοιότητες με πρόσφατο αποτυχημένο χτύπημα σε αστυνομικό τμήμα στο Lurgan, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι πίσω από αυτή βρίσκεται η Νέα IRA, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η έρευνα διεξάγεται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα μαζικής βλάβης ή δολοφονίας.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι η επίθεση στόχευε να σκοτώσει αστυνομικούς και να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά σε κατοικημένη περιοχή, κάτι που καταδικάστηκε έντονα από πολιτικούς και θεσμούς.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, η οποία έφερε ειρήνη μετά από δεκαετίες συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Πολιτικοί και αστυνομικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση «παράλογη», «επικίνδυνη» και «πισωγύρισμα», επαναλαμβάνοντας τη στήριξή τους στην ειρηνευτική διαδικασία και καλώντας τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν.