Ισραήλ: Η αστυνομία κατέσχεσε ουγγρική σημαία γιατί την πέρασε για... παλαιστινιακή

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό στο Ισραήλ, όπου αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση σημαίας της Ουγγαρία από διαδηλωτή, υποστηρίζοντας ότι μοιάζει με τη σημαία της... Παλαιστίνη και ενδέχεται να προκαλέσει ένταση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης σε περιοχή του βόρειου Ισραήλ. Όπως αναφέρεται, ο διαδηλωτής κρατούσε τη σημαία της Ουγγαρίας όταν αντιλήφθηκε ότι μια αστυνομικός τον παρακολουθούσε.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο σημαίες έχουν διαφορετική μορφή – η ουγγρική είναι τρίχρωμη (κόκκινο, λευκό, πράσινο), ενώ η παλαιστινιακή περιλαμβάνει τέσσερα χρώματα με χαρακτηριστικό κόκκινο τρίγωνο – οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση.

«Της εξήγησα ότι πρόκειται για τη σημαία της Ουγγαρίας, όμως κάλεσε ανώτερο αξιωματικό», ανέφερε ο διαδηλωτής, προσθέτοντας πως του ειπώθηκε: «Εσύ μπορεί να το καταλαβαίνεις, αλλά όχι όλοι».

Η σημαία του επιστράφηκε μετά το τέλος της κινητοποίησης.

Το συμβάν έρχεται σε αντίθεση με νομικές οδηγίες της ισραηλινής αστυνομίας από το 2024, οι οποίες απαγορεύουν την κατάσχεση διαδηλωτικών συμβόλων, ακόμη και αν θεωρούνται προκλητικά.

Παράλληλα, καταγράφονται και άλλα παρόμοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα, όπως η κατάσχεση και καταστροφή πλακάτ με μήνυμα υπέρ της λύσης δύο κρατών – Ισραήλ και Παλαιστίνη – με τον διαδηλωτή να συλλαμβάνεται με την κατηγορία της υποκίνησης.

Η Association for Civil Rights in Israel έχει ήδη απευθυνθεί στην ηγεσία της αστυνομίας, ζητώντας την τήρηση των κανόνων που διασφαλίζουν την ελευθερία διαμαρτυρίας.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει ουσιαστική απάντηση, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι η υπόθεση θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.