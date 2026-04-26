Τερματοφύλακας-μποξέρ στην Ισπανία, γρονθοκόπησε αντίπαλο – Video

Να δουν ποδόσφαιρο πήγαν οι φίλαθλοι στο Ουέσκα – Ρεάλ Σαραγόσα στη 2η κατηγορία του Ισπανικού πρωταθλήματος. Όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων τους προσέφερε και δεύτερο άθλημα: Πυγμαχία.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 1-0, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης το ματς… τινάχτηκε στον αέρα. Αιτία ήταν ο Εστέμπαν Αντράντε, τερματοφύλακας της Σαραγόσα.

Αρχικά απώθησε αντίπαλο ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος, με σκοπό να παίξει γρήγορα την μπάλα. Ο διαιτητής του έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Γεγονός που τον έκανε να αντιδράσει σαν… ταύρος που αντίκρισε το συγκεκριμένο χρώμα.

Ο Ισπανός έτρεξε και χτύπησε με γροθιά ποδοσφαιριστή της Ουέσκα. Αμέσως δημιουργήθηκε μπάχαλο και απειλήθηκε γενική σύρραξη. Ευτυχώς ο παίκτης που δέχτηκε το χτύπημα σηκώθηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα.

