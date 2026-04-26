Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας

Το ματς ήταν φιλικό, όμως ακόμη κι έτσι έχει ξεχωριστή σημασία μια νίκη απέναντι στην Ουγγαρία. Η Εθνική πόλο υδατοσφαίρισης των γυναικών, επιβλήθηκε 13-12 της μεγάλης της αντιπάλου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Σε αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του World Cup που θα διεξαχθούν στο Ρότερνταμ από την 1η έως τις 6 Μαϊου.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, παρά το φιλικό της χαρακτήρα. Δίνοντας την ευκαιρία στον Χάρη Παυλίδη για χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η Εθνική μας ξεκίνησε καλύτερα το ματς και προηγήθηκε 3-0. Η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 3-3, με την Ελλάδα να πηγαίνει στο ημίχρονο με προβάδισμα 6-5.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε στο 8-5, αλλά και πάλι η Ουγγαρία επέστρεψε για να ισοφαρίσει σε 8-8. Οι δύο ομάδες πήγαιναν… χέρι-χέρι μέχρι το 10-10.

Η Εθνική μας έκανε το 12-10 και το 13-11, έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο τέταρτο οκτάλεπτο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η Ουγγαρία μείωσε στο τελικό 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντβαϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσα, Χάιντου 3