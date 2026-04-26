Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας

Η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας 13-12 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, αποδεικνύοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Το ματς ήταν φιλικό, όμως ακόμη κι έτσι έχει ξεχωριστή σημασία μια νίκη απέναντι στην Ουγγαρία. Η Εθνική πόλο υδατοσφαίρισης των γυναικών, επιβλήθηκε 13-12 της μεγάλης της αντιπάλου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Σε αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του World Cup που θα διεξαχθούν στο Ρότερνταμ από την 1η έως τις 6 Μαϊου.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι, παρά το φιλικό της χαρακτήρα. Δίνοντας την ευκαιρία στον Χάρη Παυλίδη για χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η Εθνική μας ξεκίνησε καλύτερα το ματς και προηγήθηκε 3-0. Η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 3-3, με την Ελλάδα να πηγαίνει στο ημίχρονο με προβάδισμα 6-5.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε στο 8-5, αλλά και πάλι η Ουγγαρία επέστρεψε για να ισοφαρίσει σε 8-8. Οι δύο ομάδες πήγαιναν… χέρι-χέρι μέχρι το 10-10.

Η Εθνική μας έκανε το 12-10 και το 13-11, έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο τέταρτο οκτάλεπτο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η Ουγγαρία μείωσε στο τελικό 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντβαϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσα, Χάιντου 3

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση στη Ουάσινγκτον: Πού στρέφονται οι έρευνες του FBI για τον δράστη

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Θηριώδης θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη πέρασε ανενόχλητη από τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!

22:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έλενα Ξυδιά: Η «ιπτάμενη πιανίστρια», παίζει πιάνο στα πιο απίθανα μέρη – «Μπορούμε και στο φεγγάρι»

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα - Στη Ρωσία μεταβαίνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

21:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας

21:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι

21:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

21:34LIFESTYLE

Κέιτ Χάντσον: Γιατί έκανε διάλειμμα μετά την ήττα στα Όσκαρ

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιος μαυροπελαργός εμφανίστηκε στα νερά της Κάρλας

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τερατογενέσεις: Τα παιδιά και οι εκτρώσεις του Τσερνόμπιλ

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνάντηση του Πούτιν με τον ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στη Μόσχα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τερατογενέσεις: Τα παιδιά και οι εκτρώσεις του Τσερνόμπιλ

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

21:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Στη σκιά του Τσέρνομπιλ: Το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας επάνω στο ρήγμα της Ανατολίας - Οι φόβοι για απόβλητα και ...όπλα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΦΗ: Νύφη σταμάτησε με κόρνα το γαμήλιο γλέντι για να πανηγυρίσει τo Κύπελλο - BINTEO

