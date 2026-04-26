Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας πέθανε πριν καταθέσει

Νεκρός βρέθηκε ο 39χρονος βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Matthew James Sullivan, λίγους μόλις μήνες πριν καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για μυστικά κυβερνητικά προγράμματα που σχετίζονται με UFO.

Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές αρχές της Βιρτζίνια, ο θάνατός του, στις 12 Μαΐου 2024, αποδόθηκε σε «τυχαία υπερβολική δόση» από συνδυασμό αλκοόλ και φαρμάκων, μεταξύ των οποίων Alprazolam, μυοχαλαρωτικά και αντικαταθλιπτικά.

Ωστόσο, οι συνθήκες θανάτου του έχουν σημάνει συναγερμό σε πολιτικό επίπεδο. Ο βουλευτής Eric Burlison χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ανησυχητική» και ζήτησε την παρέμβαση του Federal Bureau of Investigation, κάνοντας λόγο για πιθανές προεκτάσεις εθνικής ασφάλειας.

Σε επιστολή του προς τον διευθυντή του FBI Kash Patel, επισημαίνεται ότι «οι ξαφνικές και ύποπτες συνθήκες του θανάτου εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα καθώς ο Sullivan ετοιμαζόταν να καταθέσει στο Κογκρέσο».

Το FBI, χωρίς να σχολιάζει συγκεκριμένα την υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι διερευνά πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στον θάνατο του Sullivan και άλλες περιπτώσεις αγνοούμενων ή νεκρών επιστημόνων στις ΗΠΑ.

Ο Sullivan, παρασημοφορημένος με Bronze Star για τη δράση του στην επιχείρηση Operation Enduring Freedom, είχε υπηρετήσει σε κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Πολεμική Αεροπορία και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πηγές, συμμετείχε σε μυστικό πρόγραμμα περισυλλογής συντριμμιών UFO και φέρεται να είχε δει από κοντά μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα που βρίσκονταν στην κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης. Η επικείμενη κατάθεσή του θεωρείται ότι θα αποκάλυπτε κρίσιμες πληροφορίες για δεκαετίες απόρρητων επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, άλλοι μάρτυρες έχουν επίσης καταγγείλει απειλές. Ο πρώην αξιωματικός David Grusch είχε δηλώσει στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν UFO και «μη ανθρώπινα βιολογικά ευρήματα», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του.

Η υπόθεση Sullivan, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες, ενισχύει τα σενάρια για ένα σκοτεινό πλέγμα γύρω από τα μυστικά προγράμματα και θέτει νέα ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιχειρούν να μιλήσουν δημόσια.

