Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα, 27Απριλίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
  • Αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.
  • Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3
  • 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4
  • 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, με μικρή πτώση στα βόρεια που θα φτάσει τους 20
  • 21 βαθμούς.
  • Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς και ανέμους βόρειους 4
  • 6 μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, με θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς και ανέμους που θα αλλάξουν από βορειοδυτικούς σε νότιους.
Γενικά αίθριο καιρό στη νησιωτική χώρα προβλέπει για αύριο Δευτέρα η ΕΜΥ. Στα ηπειρωτικά της χώρας ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 23 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και νωρίς το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

20:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλό 17 ετών το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025 - Άνοδος και στην κατανάλωση

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Β. Ιρλανδία: Επανεμφάνιση του IRA στο Μπέλφαστ εξετάζουν οι αρχές - Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Asteras Aktor 2-1: Με ανατροπή μία ακόμη νίκη οι Περιστεριώτες

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να συζητήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Ελπίζω να φερθούν έξυπνα

19:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: Θέλει tattoo Τριφύλλι και... δεν σκοπεύει να φύγει σύντομα

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα το μεσημέρι της Δευτέρας

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Η πυροσβεστική ανέσυρε πτώμα άνδρα από δύσβατο σημείο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να πίνετε τον καφέ για να μην ανεβαίνει η ορμόνη του στρες

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση Ουάσινγκτον: Εύσημα του διαδικτύου στους υπουργούς που προστάτευσαν τις συζύγους τους

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η αστυνομία κατέσχεσε ουγγρική σημαία γιατί την πέρασε για... παλαιστινιακή

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια παραβίαση αεράμυνας - NBC: Πώς ιρανικό F-5 βομβάρδισε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Β. Ιρλανδία: Επανεμφάνιση του IRA στο Μπέλφαστ εξετάζουν οι αρχές - Εξερράγη βόμβα σε αυτοκίνητο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

16:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP – Κόπηκε στα δύο η μηχανή του Μάρκεθ

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

09:00ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι δεν έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα - Εμείς προστατεύουμε τη φύση και τα άγρια ζώα»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στο «Νήσος Σάμος»: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης από τσιγάρο που άναψε επιβάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ