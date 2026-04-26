Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριο καιρό στη νησιωτική χώρα προβλέπει για αύριο Δευτέρα η ΕΜΥ. Στα ηπειρωτικά της χώρας ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 23 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και νωρίς το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

