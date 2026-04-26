Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το ζήσαμε από κοντά και το καταγράψαμε: ένα τεράστιο μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ στήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Καλλιρρόης, και στα δύο ρεύματα, με τους αστυνομικούς να «σφίγγουν» τον κλοιό και να ελέγχουν διαδοχικά κάθε οδηγό που περνούσε από το την κεντρική αρτηρία.

Οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας έκλειναν, τα οχήματα σταματούσαν το ένα μετά το άλλο και η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: Οι εποχές που μεθυσμένοι οδηγοί κυκλοφορούσαν μαζικά στους δρόμους μας, φαίνεται να λαμβάνουν τέλος.

Από το μπλόκο φάνηκε και κάτι ακόμη, που επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί: Οι έλεγχοι είναι πλέον πολλοί, συνεχείς και στοχευμένοι και αυτό πια το γνωρίζουν και οι οδηγοί - αυτοί που πιάνονται πια να έχουν καταναλώσει αλκοόλ έχουν μειωθεί σε τεράστιο βαθμό.

Η διαδικασία, γνωστή, αλλά αυτό που πια έχει αλλάξει είναι η μαζικότητα. Πρώτος έλεγχος και φύσημα στο μηχάνημα από τον οδηγό, και αν η ένδειξη είναι θετική για κατανάλωση αλκοόλ, το όχημα σταθμεύει και ακολουθεί νέος έλεγχος για μεγαλύτερη ακρίβεια του αποτελέσματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο οδηγός καλείται να περιμένει περίπου 16 λεπτά -με τη συμβουλή να καταναλώσει νερό ώστε να μειωθεί η επήρρεια- ώστε μετά να γίνει και τρίτος έλεγχος, και σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα.

Ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ πέραν του ορίου τιμωρείται αυστηρά πια, το όχημά του το παραλαμβάνει από το σημείο κάποιο οικείο του πρόσωπο, αλλά αν βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρής μέθης, τότε το παραλαμβάνει ο γερανός και ακολουθεί σύλληψη.

Τα επίσημα στοιχεία της συγκεκριμένης ημέρας δείχνουν και το εύρος της επιχείρησης: στην Αττική έγιναν 44.600 έλεγχοι για αλκοόλ, βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί. Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων έφτασε μόλις στο 0,65%, επιβεβαιώνοντας ότι το μέτρο έχει γίνει πλέον καθημερινή πραγματικότητα στους δρόμους της πρωτεύουσας και ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας λειτουργούν αποτρεπτικά.

Στο ρεπορτάζ αυτό, η εικόνα είναι πιο δυνατή από τους αριθμούς: οι κλειστές λωρίδες, οι διαδοχικοί έλεγχοι, οι οδηγοί που ακινητοποιούνται και η αίσθηση ότι η Τροχαία βρίσκεται παντού, δημιουργούν ένα σκηνικό που δείχνει πως η μάχη απέναντι στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Ειδικοί, αναφέρουν ότι το ευοίωνο ποσοστό της μείωσης κατά 22% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπέδωση της συνείδησης, ότι το αλκοόλ και το τιμόνι δεν πάνε μαζί.

