Τροχαία: 288 θετικά αλκοτέστ και 13 συλλήψεις το τελευταίο τριήμερο - Μόλις το 0,7% πάνω από το όριο

Η Τροχαία Αττικής προχωρά με αμείωτη ένταση τους εντατικούς ελέγχους για παραβάσεις του ΚΟΚ και ειδικά για τους ασυνείδητους που συνεχίζουν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για ακόμα ένα τριήμερο υπήρξε σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ, καθώς βεβαιώθηκαν συνολικά 288 παραβάσεις λόγω θετικού αποτελέσματος αλκοτέστ, ενώ 13 οδηγοί συνελήφθησαν στο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εντοπίστηκε συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l.

Ειδικότερα, από τις βραδινές ώρες της 16ης Απριλίου έως τις πρωινές ώρες της 20ής Απριλίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν 44.637 ελέγχους αλκοτέστ σε οδηγούς οχημάτων. Από αυτούς, προέκυψαν 288 παραβάσεις με θετικό αποτέλεσμα, ποσοστό περίπου 0,65%.

Έγιναν 13 συλλήψεις

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος (άνω των 0,60 mg/l εκπνεόμενου αέρα), με τους οδηγούς να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

86 παραβάσεις για επίπεδα αλκοόλ από 0,10 έως 0,24 mg/l

134 παραβάσεις για επίπεδα από 0,25 έως 0,40 mg/l

55 παραβάσεις για επίπεδα από 0,41 έως 0,60 mg/l

13 παραβάσεις για επίπεδα άνω των 0,60 mg/l

Βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις

Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί, με τις κυριότερες να αφορούν: