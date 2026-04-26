Κέιτ Χάντσον: Γιατί έκανε διάλειμμα μετά την ήττα στα Όσκαρ

Ένα διάλειμμα έκανε η Κέιτ Χάντσον μετά την τελετή των βραβείων Όσκαρ. Η 47χρονη ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι, αν και ο ενθουσιασμός γύρω από την υποψηφιότητά της για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Song Sung Blue» ήταν «πολύ διασκεδαστικός», εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μετά την τελετή των Όσκαρ τον Μάρτιο για να χαλαρώσει.

«Έκανα ανοιξιάτικες διακοπές με τα παιδιά μου και απλά τα έκοψα όλα», είπε η Κέιτ Χάντσον, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τους γιους της Ράιντερ Ράσελ, 22 ετών, και Μπίνγκαμ Χον, 14 ετών, καθώς και την κόρη της Ράνι Ρόουζ, 7 ετών.

Η Χάντσον ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της ως Κλερ «Θάντερ» Σαρδίνια στην ταινία «Song Sung Blue». Πρωταγωνίστησε μαζί με τον Χιου Τζάκμαν, ο οποίος υποδύθηκε τον Μάικ «Λάιτνινγκ» Σαρδίνια.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι αισθάνεται ευγνώμων για τις φιλίες που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων με τις υποψήφιες συναδέλφους της, που ήταν μεταξύ άλλων οι Ρόουζ Μπερν, Ρενάτε Ρέινσβε, Έμμα Στόουν και Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία κέρδισε τελικά το Όσκαρ.

«Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω πολύ τυχερή που μπόρεσα να ζήσω αυτή την εμπειρία. Και αγάπησα όλους όσους ήταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι ήταν τόσο υπέροχοι, τόσο διασκεδαστικοί, τόσο ενωμένοι, και απλά τα λάτρεψα όλα», είπε η Χάντσον.

