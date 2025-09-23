Kate Hudson: Ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και αποκαλύπτει το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα

Η Kate Hudson ανέδειξε για μία ακόμη φορά τη φυσική της ομορφιά δημοσιεύοντας μια selfie χωρίς μακιγιάζ στα Instagram Stories της.

Φορώντας ένα χαλαρό πουλόβερ, πράσινο μπαντάνα και oversized γυαλιά ηλίου τύπου shield, η 46χρονη ηθοποιός έδειξε τη φωτεινή και ξεκούραστη επιδερμίδα της, ενώ αποκάλυψε τα μυστικά της για να την διατηρεί λαμπερή.

«Χωρίς μακιγιάζ και με λίγη μαγεία Opus για να διατηρώ τη φρεσκάδα στην επιδερμίδα μου», έγραψε η πρωταγωνίστρια του «Almost Famous».

Πρόσφατα, η Hudson απόλαυσε της διακοπές της στην Ελλάδα με τα τρία παιδιά της και τον αρραβωνιαστικό της, Danny Fujikawa. Τον Ιούλιο, είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το καλοκαιρινό τους ταξίδι στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα:

«Οικογενειακό καλοκαίρι ?? Σ’ αγαπάμε, Ελλάδα».

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλάμβανε στιγμιότυπα με τον αδερφό της, Oliver, τον αρραβωνιαστικό της και τα παιδιά της, Bingham και Bellamy.

Η Hudson απέκτησε τον πρώτο της γιο, Ryder Robinson, το 2004 με τον πρώην σύζυγό της Chris Robinson, τραγουδιστή των The Black Crowes. Ο δεύτερος γιος της, ο 13χρονος Bellamy είναι «καρπός» του έρωτά της με τον frontman των Muse, Matt Bellamy. Το 2018, απέκτησε την κόρη της Rani με τον Danny Fujikawa.

