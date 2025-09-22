Πρισίλα Πρίσλεϊ: Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ άνοιξε την καρδιά της σχετικά με την απιστία του Έλβις Πρίσλεϊ και πώς αυτή επηρέασε τη σχέση τους, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today».

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, που μόλις κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Softly, As I Leave You: Life After Elvis», αποκάλυψε πως, περιέγραψε τον Έλβις ως έναν «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο».

«Η ζωή μας ήταν πολύ διαφορετική», είπε η Πρισίλα. «Όταν ήταν στο Βέγκας, ουσιαστικά ξαναξεκινούσε την καριέρα του. Είχαμε ένα σπίτι στο Παλμ Σπρινγκς και πήγαινα να ελέγξω αν όλα ήταν εντάξει πριν επιστρέψει».

Όταν όμως έλεγξε το ταχυδρομείο, βρήκε γράμματα μόνο από γυναίκες. «Διάβαζα πράγματα που πραγματικά με απογοήτευσαν», είπε. «Πήγαιναν να τον συναντήσουν στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα – ήταν μια άλλη ζωή. Τώρα, όταν επέστρεφε, ήταν υπέροχος και τρυφερός. Ήταν ακόμη ένας καλός σύζυγος, αλλά ήμασταν απλώς πάρα πολλές».

Η Πρισίλα γνώρισε τον Έλβις το 1959, όταν εκείνη ήταν μόλις 14 και εκείνος υπηρετούσε στον στρατό στη Γερμανία. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 1967. Ο γάμος τους όμως πέρασε κρίσεις, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι συνεχείς φημολογούμενες απιστίες του Έλβις, καθώς και μία εξωσυζυγική σχέση της Πρισίλα με τον εκπαιδευτή καράτε Μάικ Στόουν.

«Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή. Έπρεπε να είναι ευτυχισμένος. Τα δικά μου προβλήματα ήταν δευτερεύοντα. Ήθελα να μεγαλώσω. Ήθελα να κάνω πράγματα», είχε δηλώσει η Πρισίλα σε συνέντευξή της το 1978.

Οι δυο τους χώρισαν το 1972 και οριστικοποίησαν το διαζύγιο το 1973.

Απέκτησαν μαζί μία κόρη, τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που γεννήθηκε το 1968 και πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών από απόφραξη εντέρου. Η Πρισίλα έχει και έναν γιο, τον Ναβαρόνε Γκαρμπαλντί, 38 ετών, από τον σύντροφό της Μάρκο Γκαρσία.

