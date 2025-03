Έλβις Πρίσλεϊ: Οι κούκλες 17χρονες εγγονές του βασιλιά του Rock 'n' Roll

Αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του Rock 'n' Roll, με το όνομά του ανεξίτηλα γραμμένο στην ιστορία της μουσικής.

Ο Elvis Presley, η θρυλική διασημότητα άφησε πίσω της εμβληματικές επιτυχίες όπως το Jailhouse Rock, το Can't Help Falling in Love ή το Always On My Mind, αλλά και απογόνους.

Πρόσφατα οι δίδυμες 17χρονες εγγονές του εμφανίστηκαν στα social media, τραβώντας την προσοχή.

Ο Elvis Presley παντρεύτηκε μόνο μία φορά στη ζωή του: την Priscilla το 1967 και ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους Lisa Marie, η οποία πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών λόγω καρδιακής ανακοπής.

Η Lisa Marie Presley ποζάρει για την πρώτη της φωτογραφία, στην αγκαλιά της μητέρας της, Priscilla, στις 5 Φεβρουαρίου 1968, ενώ ο περήφανος πατέρας της, Elvis Presley, στέκεται δίπλα τους AP Photo/Perry Aycock

Από την πολυτάραχη ζωή της και τους γάμους της, η Λίζα Μαρί απέκτησε 4 παιδιά. Τη Riley, το 1989 και τρία χρόνια αργότερα τον Benjamin, ο οποίος πέθανε το 2020. Παντρεύτηκε επίσης τον Μάικλ Τζάκσον και αργότερα τον Νίκολας Κέιτζ και στη συνέχεια το 2006 γνώρισε τον Μάικλ Λόκγουντ, με τον οποίο απέκτησε τις δίδυμες κόρες της - Harper Vivienne και Finley Aaron Love το 2008 και τώρα έχουν εξελιχθεί σε γοητευτικές νεαρές κυρίες.

Οι εγγονές του θρύλου δεν έχουν βρεθεί ποτέ πραγματικά στο προσκήνιο και μετά το θάνατο της μητέρας τους, ζουν μια ιδιαίτερα απομονωμένη ζωή, αλλά είναι γνωστό ότι η γιαγιά τους τους παρέχει σημαντική υποστήριξη.

Φωτογραφίες τους στα κοινωνικά δίκτυα έχουν συγκεντρώσει τον θαυμασμό για τις 2 νεαρές πανέμορφες κυρίες

Δείτε τις φωτογραφίες

