Έλβις Πρίσλεΐ: Ο «Συνταγματάρχης» που ανακάλυψε και κατέστρεψε τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ»

Η Lisa Marie Presley ποζάρει για την πρώτη της φωτογραφία, στην αγκαλιά της μητέρας της, Priscilla, στις 5 Φεβρουαρίου του 1968, ενώ ο περήφανος πατέρας της, Elvis Presley, στέκεται δίπλα τους

Η σχέση ανάμεσα στον Έλβις Πρίσλεϊ, τον «Βασιλιά του Ροκ Εν Ρολ», και τον μάνατζέρ του, τον «Συνταγματάρχη» Τομ Πάρκερ, είναι μια από τις πιο τραγικές και παράξενες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Αυτή η συνεργασία, που ξεκίνησε με την ανακάλυψη ενός άγνωστου ταλέντου, εξελίχθηκε σε μια σχέση εξάρτησης και τελικά οδήγησε τον Έλβις στον πρόωρο θάνατο, στα 42 του χρόνια.

Ενα νέο βιβλίο με τίτλο «Ο Συνταγματάρχης και ο Βασιλιάς»(«The Colonel and the King) δια χειρός του έμπειρου μελετητή του έργου και της ζωής του Ελβις, Πίτερ Γκουράλνικ, παρουσιάζει νέα στοιχεία για τον πολυσυζητημένο μάνατζερ.

Η αρχή του τέλους

Ο εθισμός ήταν η αόρατη, σκοτεινή δύναμη που ένωνε τους δύο άνδρες. Ο Έλβις ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά, τα οποία του χορηγούσαν πρόθυμοι γιατροί για να αντεπεξέλθει στις ατελείωτες περιοδείες του. Από την άλλη, ο Πάρκερ ήταν εθισμένος στον τζόγο, χάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στα καζίνο του Λας Βέγκας.

O Έλβις με τον «Συνταγματάρχη» το 1962

Για να καλύψουν τις απώλειες και τις σπατάλες τους, ο Έλβις έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται ασταμάτητα. Ο Πάρκερ, αντί να τον προστατεύσει, τον πίεζε να κάνει περισσότερες περιοδείες και φτηνές ταινίες. Αντί να τον στείλει σε κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης, τον εκμεταλλευόταν για να καλύψει τα δικά του χρέη, παίρνοντας το ιλιγγιώδες 50% των κερδών του.

Ένας δαιμόνιος αλλά αδίστακτος μάνατζερ

Ποιος ήταν όμως ο μυστηριώδης «Συνταγματάρχης»; Το όνομά του δεν ήταν καν Τομ Πάρκερ. Γεννημένος ως Αντρέας Κορνέλις βαν Κούικ στην Ολλανδία το 1909, είχε μπει λαθραία στις ΗΠΑ και δεν απέκτησε ποτέ διαβατήριο. Αυτό εξηγεί γιατί ο Έλβις δεν έκανε ποτέ περιοδείες στο εξωτερικό ή γιατί ο μάνατζέρ του δεν τον επισκέφτηκε στη Γερμανία.

Ο Πάρκερ ήταν ένας δαιμόνιος μάνατζερ, ένας άνθρωπος που μπορούσε να δει το μέλλον στον 20χρονο Έλβις. Ωστόσο, η φιλοδοξία του περιοριζόταν στα χρήματα, όχι στην καλλιτεχνική εξέλιξη του προστατευόμενού του.

Στάση λεωφορείου με την εικόνα του Έλβις στο Νάσβιλ του Τενεσί AP

Απόδειξη αυτού ήταν τα παχυλά δικαιώματα που εξασφάλιζε από τα τραγούδια του Έλβις και η συμμετοχή του σε πάνω από 30 ταινίες, οι οποίες ήταν, στην πλειοψηφία τους, κακογραμμένες και κακοσκηνοθετημένες. Ο Έλβις ντρεπόταν για αυτές τις ταινίες, αλλά είχε «υπογράψει συμβόλαια» που τον ανάγκαζαν να τις κάνει. Ο Πάρκερ, από την πλευρά του, δεν διάβαζε ποτέ τα σενάρια. Τον ενδιέφεραν μόνο οι συμφωνίες των εκατομμυρίων.

Επίσης δεν ήταν συνταγματάρχης εξαρχής. Αυτό το τιμητικό ψευδώνυμο του είχε απονεμηθεί από κυβερνήτες δύο πολιτειών ενώ εργαζόταν ως διοργανωτής. Του άρεσε. Τον έκανε να νιώθει σημαντικός. Σύντομα υιοθέτησε την ταυτότητα Τομ Πάρκερ από το Χάντινγκτον της Δυτικής Βιρτζίνια.

Για 30 χρόνια, ο Πάρκερ εργάστηκε στα περιοδεύοντα καρναβάλια στις μικρές πόλεις του αμερικανικού Νότου, πριν ασχοληθεί με τη μουσική διαχείριση με τους σταρ της κάντρι Έντι Άρνολντ και Χανκ Σνόου. Τότε, μια μέρα το 1955, είδε έναν άγνωστο νεαρό άνδρα 20 ετών να εμφανίζεται στη Λουιζιάνα και είδε το μέλλον του.

Χρειάστηκε ωστόσο λίγος χρόνος και πολλές επιδέξιες συζητήσεις με τους γονείς του αγοριού. Σύντομα, ο Έλβις εμφανίστηκε στην εθνική τηλεόραση. Ένα χρόνο μετά, ήταν ο πιο διάσημος άνδρας στον κόσμο.

Η «ολοκληρωτική αφοσίωση» και το τραγικό τέλος

Η ιστορία του «Βασιλιά» δεν είχε αίσιο τέλος. Το 1977, ο Έλβις πέθανε από καρδιακή προσβολή στο μπάνιο του, στο Γκρέισλαντ. Ο εθισμός, τον οποίο ο Πάρκερ είχε επιτρέψει να ανθίσει, είχε νικήσει. Μετά τον θάνατο του Έλβις, ο Πάρκερ έχασε τη διαχείριση της περιουσίας του.

Έζησε για άλλα 20 χρόνια σε ένα μέτριο σπίτι στο Λας Βέγκας, με το πάθος του για τον τζόγο να συνεχίζεται, αλλά με πολύ μικρότερα στοιχήματα. Ο άνθρωπος που είχε «ανακαλύψει» τον Έλβις, τον οδήγησε τελικά στην καταστροφή, αλλά η δική του πτώση ήταν πολύ πιο σιωπηλή και λιγότερο ένδοξη από αυτή του Βασιλιά.

Ο Συνταγματάρχης δεν είχε βέβαια μόνο σκοτεινές πτυχές αναφέρει ο Γκουράλνικ, κάνοντας λόγο για ένα εντελώς διαφορετικό άτομο από αυτό που όλοι νόμιζαν. «Ηταν πανέξυπνος και αστείος […] ήταν πάντα πέντε βήματα μπροστά», γράφει χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά στη σχέση του με τον Ελβις, ο συγγραφέας υποστηρίζει πως ο Πάρκερ αντιλήφθηκε πλήρως τον ρόλο του: να μετατρέψει το «αγόρι» σε αστέρα, προστατεύοντας παράλληλα τον Πρίσλεϊ από τις κακοτοπιές και τις τρικλοποδιές των δισκογραφικών και των μεγάλων στούντιο. Ο Πάρκερ τονίζει ποτέ δεν εμπλεκόταν στις καλλιτεχνικές επιλογές του Ελβις. Αντιθέτως, «αγκάλιασε την μουσική, επειδή ακριβώς αγκάλιασε τον καλλιτέχνη» Πρίσλεϊ, δουλεύοντας κάθε μέρα 16 με 18 ώρες για λογαριασμό του. «Η αφοσίωσή του ήταν ολοκληρωτική».

Οι κακές φήμες για τον Συνταγματάρχη οργίασαν μετά τον θάνατο του Ελβις, παρότι θεωρούνταν πρόσωπο αξιοσέβαστο στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας για τις συμφωνίες που έκλεινε, όσο ζούσε ο «βασιλιάς» προσθέτει.

