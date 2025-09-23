Μόνικα Μπελούτσι μετά τον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον: «Θα έχει μια θέση στην καρδιά μου»

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον χώρισαν με την ηθοποιό να δηλώνει: «θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Μόνικα Μπελούτσι μετά τον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον: «Θα έχει μια θέση στην καρδιά μου»

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν 

Η Μόνικα Μπελούτσι, λίγες μόλις μέρες αφότου έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον Τιμ Μπάρτον, αποκάλυψε πως «θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Μιλώντας στην ιταλική Vogue η Μόνικα Μπελούτσι ανέφερε: «Υπάρχουν κάποια μονοπάτια, κάποια σταυρωτά μονοπάτια που συνεχίζονται για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να πάρουν μαζί ένα μονοπάτι και μετά να χωρίσουν ξανά. Αλλά όσο ζω, ο Τιμ θα έχει πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου».

«Με μεγάλο σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφερε η ανακοίνωση του AFP, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση αυτή υποδηλώνει έναν φιλικό χωρισμό, κάτι που επιβεβαίωσε και η Μόνικα Μπελούτσι στην πρώτη της συνέντευξη στην ιταλική Vogue. «Υπάρχουν δρόμοι που σε ένα σημείο διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι, που συνεχίζεται για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να διανύσουμε μαζί ένα μονοπάτι και μετά χωρίσαμε ξανά», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Όσο ζω όμως, ο Τιμ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μόνικα Μπελούτσι.

