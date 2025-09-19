Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός, που ήταν ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, έκαναν γνωστό πως ο χωρισμός τους 

Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον

Ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, χώρισαν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου μέσα από κοινή τους δήλωση. Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός, που ήταν ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, έκαναν γνωστό πως ο χωρισμός τους έγινε «με πολύ σεβασμό και με βαθιά φροντίδα του ενός προς τον άλλο».

«Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα του ενός προς τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους», ανέφερε η ανακοίνωση σύμφωνα με τη DailyMail.

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, ωστόσο άρχισαν να βγαίνουν μετά τη συνάντησή τους στο Φεστιβάλ Lumière της Λυών το 2022, όπου ο Τιμ Μπάρτον παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια της εντυπωσιακής ηθοποιού.

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2023, όταν η ηθοποιός δήλωσε στο Elle France: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άντρα, καταρχάς». Συνέχισε λέγοντας: «Είναι μια από εκείνες τις συναντήσεις που σπάνια συμβαίνουν στη ζωή... Αγαπώ τον Τιμ και έχω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρτον».

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην ταινία Beetlejuice Beetlejuice, με τον Τιμ Μπάρτον να σκηνοθετεί και τη Μόνικα Μπελούτσι να υποδύεται την Ντολόρες, την πρώην σύζυγο του χαρακτήρα του Μάικλ Κίτον.

«Είμαι τόσο τιμημένη που είμαι μέρος αυτής της ταινίας και που μπαίνω στον κόσμο του Τιμ», είχε δηλώσει η Ιταλίδα ηθοποιός, χαρακτηρίζοντας τον σκηνοθέτη «καλλιτέχνη που ξέρει να δημιουργεί καταστάσεις φανταστικές, τρομακτικές, κωμικές και συγκινητικές ταυτόχρονα».

Η Μόνικα Μπελούτσι υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Βενσάν Κασέλ (1997-2013), με τον οποίο έχει δύο κόρες, ενώ είχε σχέση και με τον καλλιτέχνη Νικολά Λεφεβρ έως το 2019. Από την άλλη, ο Τιμ Μπάρτον ήταν σε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, προτού χωρίσουν το 2014.

