Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο έπειτα από 4 μήνες

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου έπαιξε κλαρίνο τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλά του από κροτίδα που εξερράγη ενώ εκείνος την κρατούσε. Έτσι, το πρωί της Παρασκευής, ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο παίζει κλαρίνο και αφιερώνει το κομμάτι στη χάρη της Παναγίας.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

https://www.instagram.com/reel/DNXRrnksrOo/

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε συγκινημένος ο γνωστός μουσικός.