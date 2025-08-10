Ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει αυτοβιογραφικό βιβλίο

Τη συγγραφή ενός προσωπικού βιβλίου, με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ανακοίνωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου. Ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε ότι σκοπεύει να μοιραστεί με το κοινό του άγνωστες πτυχές της ζωής του, ανάμεσά τους και το σοβαρό ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα, όταν κροτίδα που κρατούσε στο χέρι του εξερράγη, προκαλώντας του απώλεια δύο δαχτύλων και μερική βλάβη στην όραση του ενός ματιού.

Μιλώντας με συγκίνηση στο βίντεο, ο Άρης σημείωσε ότι ο Αύγουστος είναι για εκείνον ένας μήνας που πάντα είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της σχέσης του με το κοινό, και πως, παρότι φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά, θέλει να παραμείνει κοντά τους μέσα από αυτό το νέο εγχείρημα.

Το βιβλίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει τόσο όσα έχει κατά καιρούς μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους, όσο και πολλές προσωπικές ιστορίες που δεν έχει ακόμη αποκαλύψει δημόσια.

«Είναι κάτι που ήθελα καιρό να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, «και πιστεύω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή». Σύντομα αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και τη διάθεση του βιβλίου.

Δείτε την ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου: