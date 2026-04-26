Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Περισσότερες από 500 παραβιάσεις της εκεχειρίας έγιναν από το Ισραήλστον Λίβανο, σύμφωνα με την Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση σε ανακοίνωσε δήλωσε ότι αυτές θα αντιμετωπιστούν με αντίδραση και αντίσταση, και πρόσθεσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει ή να βασιστεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αποτυχημένη διπλωματία».

Τόνισε ότι οι επιθέσεις της είναι «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει η Χεζμπολάχ.

Ισραηλινός στρατός: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του 19χρονου λοχία Ίνταν Φουκς, οποίος σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια μάχης» στο νότιο Λίβανο.

«Ένας αξιωματικός και τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένας στρατιώτης τραυματίστηκε μέτρια και ένας άλλος ελαφρά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που υπογράφηκε στα μέσα Απριλίου και η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί σε «προγραμματισμένες, επικείμενες ή εν εξελίξει επιθέσεις» και πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχστο νότιο Λίβανο.

