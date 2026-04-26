Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να απαντά στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή  στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024. 

  • Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για πάνω από 500 παραβιάσεις τηςκεχειρίας στον Λίβανο και δηλώνει ότι θα απαντά σε κάθεβίαση.
  • Η οργάνωση αρνείται να βασιστεί στη διπλωματία και θεωρεί τις επιθέσεις της ως μόνιμη απάντηση στις ισραηλινές παραβιάσεις.
  • Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφος και τον λαό της απέναντι στις επιθέσεις.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο 19χρονου λοχία και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων στρατιωτών σε μάχη στο νότιο Λίβανο.
  • Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε επιθέσεις και συνεχίζει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
Περισσότερες από 500 παραβιάσεις της εκεχειρίας έγιναν από το Ισραήλστον Λίβανο, σύμφωνα με την Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση σε ανακοίνωσε δήλωσε ότι αυτές θα αντιμετωπιστούν με αντίδραση και αντίσταση, και πρόσθεσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει ή να βασιστεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αποτυχημένη διπλωματία».

Τόνισε ότι οι επιθέσεις της είναι «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει η Χεζμπολάχ.

Ισραηλινός στρατός: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του 19χρονου λοχία Ίνταν Φουκς, οποίος σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια μάχης» στο νότιο Λίβανο.

«Ένας αξιωματικός και τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένας στρατιώτης τραυματίστηκε μέτρια και ένας άλλος ελαφρά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που υπογράφηκε στα μέσα Απριλίου και η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί σε «προγραμματισμένες, επικείμενες ή εν εξελίξει επιθέσεις» και πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχστο νότιο Λίβανο.

