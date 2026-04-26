Λίβανος: Έξι νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

"Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού που είχαν στόχο ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στην τοποθεσία Γιοχμόρ αλ-Σακίφ, στην περιοχή Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων", ανακοίνωσε το υπουργείο.

Tο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα σήμερα στον νότο της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σαφάντ αλ Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 17 άλλων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι "εξόντωσε" σήμερα τρία μέλη της Χεζμπολάχ που ταξίδευαν με "ένα όχημα φορτωμένο με όπλα", καθώς και ένα άλλο μέλος που κινείτο με μοτοσικλέτα όπως και άλλα δύο ένοπλα μέλη της οργάνωσης σε άλλα σημεία.

Δήλωσε επίσης ότι εντόπισε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, καταγγέλλοντας "κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός" από τη Χεζμπολάχ και ότι στη συνέχεια αναχαίτισε έναν άλλο "ύποπτο εναέριο στόχο".

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στοχοθέτησε ένα όχημα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο σε αντίποινα για την επίθεση στο Γιοχμόρ αλ Σακίφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνεχίζει τα χτυπήματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ- Κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επίθεση με αεροβόλο δέχθηκαν συμμετέχοντες σε πορεία για την απελευθέρωση της χώρας

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Επιστρέφει στο Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες μετά από αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

H παραλία στην Κρήτη που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο

23:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βίντεο του Μητσοτάκη για την επίσκεψη Μακρόν: «Ελλάδα και Γαλλία πιο κοντά από ποτέ»

23:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Europa League o ΟΦΗ, στο Conference League ο 4ος της βαθμολογίας

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε σεσημασμένο 19χρονος για ναρκωτικά: Συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα κάνναβης

23:39ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

23:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας στην Καισαριανή: Τιμούμε τους «200» συνεχίζοντας τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 (παρ.): Ιστορική κούπα για τους Κρητικούς!

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο τηλεφωνικός θάλαμος που είναι υγειονομική βόμβα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Καθοριστική στρατηγική μας ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ για Ιράν: Όταν θέλουν μπορούν να μου τηλεφωνήσουν - Αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στη διπλωματία η Τεχεράνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 (παρ.): Ιστορική κούπα για τους Κρητικούς!

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

13:59WHAT THE FACT

Ζοφερή πρόβλεψη: Νομπελίστας φυσικός ορίζει την ημερομηνία καταστροφής της ανθρωπότητας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

H παραλία στην Κρήτη που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

23:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Europa League o ΟΦΗ, στο Conference League ο 4ος της βαθμολογίας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ράιαν Ο' Νιλ - Φάρα Φόσετ: Ο σχιζοφρενής γιος του θρυλικού ζευγαριού εμφανίστηκε με κέρατα διαβόλου

