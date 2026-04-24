Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες

Snapshot Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι πρεσβευτές των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τον Λίβανο να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ επιτυχημένες» και αναμένει να φιλοξενήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρατείνεται για ακόμη τρεις εβδομάδες, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.

Όπως ανέφερε, στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι πρεσβευτές των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ επιτυχημένες» και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον Λίβανο ώστε «να μπορέσει να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι προσβλέπει στη φιλοξενία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στον Λευκό Οίκο στο προσεχές διάστημα.

«Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ιστορική συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά.