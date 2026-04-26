Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ- Κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή σήμερα στον στρατό να πλήξει "με σφοδρότητα" τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έπειτα από αυτό που ο στρατός χαρακτήρισε σειρά παραβιάσεων της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με σύντομη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο πρωθυπουργός "έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να διεξάγει πλήγματα με σφοδρότητα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο" μετά την αναφορά από τον στρατό για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε χωριστές ανακοινώσεις, ο στρατός δήλωσε ότι "εξόντωσε περισσότερους από 15 τρομοκράτες στον νότιο Λίβανο", εκ των οποίων τρείς που ταξίδευαν σε όχημα "φορτωμένο με όπλα". Ο στρατός κατηγόρησε επίσης το κίνημα του Λιβάνου ότι "εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά προς την πλευρά που βρίσκονταν στρατιώτες του ισραηλινού στρατού" στην περιοχή Καντάρα, τα οποία "εξερράγησαν" κοντά σε στρατιώτες χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Οι στρατιώτες ανακάλυψαν επίσης "μια κρυψώνα αντιαρματικών πυραύλων μέσα σε μια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ", καθώς και μια υπόγεια σήραγγα που περιείχε τουφέκια Καλάσνικοφ, πρόσθεσε ο στρατός.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξέσπασε στις 2 Μαρτίου όταν το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου επιτέθηκε στη γειτονική χώρα σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Από τις 17 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, η οποία παρατάθηκε κατά τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την παραβίασή της.

