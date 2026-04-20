Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν
Ο Βανς είναι καθοδόν προς το Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη αν θα συμμετάσχει
Οι ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τους ουρανούς του Ιράν, αλλά το Ισραήλ «δεν έχει τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα Μνήμης στην Ιερουσαλήμ.
Ο κόσμος αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε ο ίδιος, καθώς και «να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα ενάντια στον βάρβαρο φανατισμό».
Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, «κουβαλούν στις πλάτες τους ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό».
