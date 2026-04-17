Νετανιάχου: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τη Χεζμπολάχ» - Τι είπε για την προειδοποίηση Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία στον Λίβανο «κατόπιν αιτήματος του φίλου μου προέδρου Τραμπ», αλλά πρόσθεσε ότι η εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είχε καταστρέψει περίπου το «90%» του πυραυλικού και πυραυλικού οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε τελειώσει» με την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Ισραήλ: «Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία: Έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν»

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, στο νότιο Λίβανο μετά από έκρηξη βόμβας. Όλοι οι στρατιώτες απομακρύνθηκαν για ιατρική περίθαλψη και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν για την κατάστασή τους.

