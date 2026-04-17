Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα συνεργαστούν για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την ενίσχυση και την επιτάχυνση των προσπαθειών σχεδιασμού που έχουν ήδη ξεκινήσει και συντονίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία «μιας ουδέτερης αποστολής, εντελώς ξεχωριστής από τις εμπόλεμες πλευρές, για τη συνοδεία και την ασφάλεια εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τον Κόλπο». Μια συνάντηση σχεδιασμού έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο.

