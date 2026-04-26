Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό

Τι αναφέρει η βρετανική εφημερίδα για τους συνεργάτες του Όρμπαν οι οποίοι ετοιμάζουν βαλίτσες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό
  • Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μεταφέρουν τα περιουσια τους στοιχεία στο εξωτερικό, κυρί σε χώρες της Μέσης Ανατολής, Αυστραλία και Σιγκαπούρη.
  • Ιδιωτικά τζετ φορτωμένα με πλούτο απογειώνονται από τη Βιέννη, ενώ ορισμένοι αναζητούν βίζα και εργασία σε ιδρύματα συνδεδεμένα με την εκλογική βάση του Τραμπ.
  • Ο νέος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ κατηγορεί τους συνεργάτες του Όρμπαν ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τον πλούτο τους πριν αναλάβει η νέα κυβέρνηση και ζητά τη σύλληψή τους.
  • Ο Μαγιάρ αναφέρει ότι ολιγάρχες συνδεδεμένοι με το Fidesz αποσύρουν τα παιδιά τους από σχολεία και οργανώνουν προσωπικό ασφαλείας για να εγκαταλείψουν τη χώρα.
  • Οι αρχές ετοιμάζονται για μακροχρόνια προσπάθεια ανάκτησης του φερόμενου κλεμμένου δημόσιου πλούτου και αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν επί Όρμπαν.
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ και όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian οι συνεργάτες του Όρμπαν σπεύδουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό.

Ιδιωτικά τζετ, που φέρονται να είναι φορτωμένα με τα λάφυρα εκείνων των οποίων ο πλούτος διογκώθηκε κατά τη διάρκεια των 16 ετών της εξουσίας του Όρμπαν, απογειώνονται μόνιμα από τη Βιέννη, ενώ άλλα άτομα σπεύδουν να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στον Guardian.

Εν τω μεταξύ, άτομα με υψηλόβαθμες θέσεις κοντά στον Όρμπαν εξετάζουν τις επιλογές για βίζα στις ΗΠΑ, καθώς ελπίζουν να βρουν εργασία σε ιδρύματα που συνδέονται με την εκλογική βάση του Τραμπ, που έχει λάβει την ονομασία MAGA.

Αυτή είναι μια μικρή εικόνα από την αναταραχή που έχει κυριεύσει την Ουγγαρία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην κυριαρχία του Όρμπαν. Από την ανάληψη της εξουσίας το 2010, ένας στενός κύκλος συνεργατών του Όρμπαν στο κόμμα του, το Fidesz, έχει συσσωρεύσει τεράστιες περιουσίες, κυρίως χάρη στον έλεγχο της οικονομίας της Ουγγαρίας και τις συμβάσεις για δημόσιες υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Η εφημερίδα Guardian υποστηρίζει ότι έμαθε πως τρία μέλη αυτού του στενού κύκλου του Όρμπαν έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής – Σαουδική Αραβία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ενώ άλλοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δύο πηγές του Fidesz.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και κατηγόρησε όσους συνδέονται με το Fidesz ότι βιάζονται να προστατεύσουν τον πλούτο τους από τη λογοδοσία πριν η κυβέρνησή του αναλάβει την εξουσία στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ανέφερε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. Κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της εφορίας να «συλλάβουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες από όπου δεν γίνεται να εκδοθούν.

Ο Μαγιάρ ανέφερε ότι μεταξύ αυτών που αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα συγκαταλέγεται η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, ενός από τους στενότερους φίλους του Όρμπαν, του οποίου η πορεία από τεχνίτης εγκατάστασης φυσικού αερίου έως πλουσιότερος άνθρωπος της Ουγγαρίας τροφοδοτήθηκε εν μέρει από συμβάσεις δημοσίων έργων. Η εταιρεία του Μέσαρος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Έχω επίσης ενημερωθεί ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα. Σύμφωνα με αναφορές, αρκετές οικογένειες ολιγαρχών με επιρροή έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από το σχολείο και οργανώνουν αξιόπιστο προσωπικό ασφαλείας για την αναχώρησή τους».

Ο αγώνας για τη μεταφορά περιουσίας στο εξωτερικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία, μεταξύ των οποίων το ερευνητικό μέσο Vsquare. Το συγκεκριμένο μέσο ανέφερε ότι σημαντικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Όρμπαν επεδίωκαν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν η κυβέρνηση Μαγιάρ προλάβει να τα «παγώσει», να τα κατάσχει ή να τα εθνικοποιήσει. Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα 444.hu τον Μάρτιο μετέδωσε ότι σημαντικά πρόσωπα είχαν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο Ντουμπάι.

Ωστόσο οι προσπάθειες αυτών των αξιωματούχων ενδέχεται να εμποδιστούν από τους πολλούς γραφειοκράτες και αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που έχουν μερική γνώση όλων όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν, σημείωσε το Vsquare. Σύμφωνα με το μέσο, οι αρχές προετοιμάζουν το έδαφος για μια προσπάθεια που ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια, με στόχο την ανάκτηση του φερόμενου ως κλεμμένου δημόσιου πλούτου και τη σύλληψη όσων διέπραξαν οικονομικά εγκλήματα.

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι καταστρέφονται έγγραφα που ενδέχεται να είναι ενοχοποιητικά κατά τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του Όρμπαν. «Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές για καταστροφή εγγράφων σε μεγάλη κλίμακα από διάφορα υπουργεία, συνδεδεμένους φορείς και εταιρείες που είναι κοντά στο Fidesz», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μαγιάρ.

