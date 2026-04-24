Ντόναλντ Τουσκ: Το «καρφί» για τον Όρμπαν - «Πρώτη φορά χωρίς Ρώσους στην αίθουσα»

Γεμάτη χαμόγελα ήταν η αίθουσα της Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο όπου συναντήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία πήρε το πράσινο φως και για πρώτη φορά στην σύνοδο δεν ήταν παρών ο ηγέτη της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχασε τις πρόσφατες εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δεν δίστασε σε ανάρτησή του να σχολιάσει έμμεσα την απουσία του Βίκτορ Όρμπαν. «Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια δεν υπάρχει κανείς Ρώσος στην αίθουσα. Τεράστια ανακούφιση», έγραψε στο Χ ο Ντόναλντ Τουσκ.

Εδώ και πολλά χρόνια σε δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφραζαν δυσφορία για τις στενές σχέσεις του Βίκτορ Όρμπαν με τη Μόσχα και για το γεγονός ότι θεωρούσαν πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός μετέφερε τις πληροφορίες από τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. σε Ρώσους αξιωματούχους.

