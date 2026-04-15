Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου -«Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας και του ζήτησε να παραιτηθεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα τον απομακρύνει

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Τάμας Σουλιόκ, θεωρώντας τον ακατάλληλο για το αξίωμά του.
  • Ο Μαγιάρ προειδοποίησε ότι αν ο Σουλιόκ δεν παραιτηθεί, η νέα κυβέρνηση θα τροποποιήσει το Σύνταγμα για να τον απομακρύνει μαζί με άλλους συνεργάτες του Όρμπαν.
  • Ο πρόεδρος Σουλιόκ σχεδιάζει να συγκαλέσει την εθνοσυνέλευση στις αρχές Μαΐου και να αναθέσει στον Μαγιάρ το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πέτερ Μαγιάρ θα κάνει καλή δουλειά και χαρακτήρισε τον Βίκτορ Όρμπαν καλό άνθρωπο, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την προεκλογική εκστρατεία.
Την παραίτηση του προέδρου της Ουγγαρίας, Τάμας Σουλιόκ ζητεί ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Μαγιάρ επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Ουγγαρίας στο Παλάτι Σάντορ και σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: « Ο Τάμας Σουλιόκ δεν είναι άξιος να εκπροσωπεί την ενότητα του ουγγρικού έθνους. Δεν είναι κατάλληλος να υπηρετήσει ως θεματοφύλακας της νομιμότητας. Δεν είναι κατάλληλος να λειτουργήσει ως ηθική αυθεντία ή πρότυπο».

Και συνέχισε: «Μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, ο Τάμας Σούλιοκ πρέπει να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του».

Μετά το τέλος της συνάντησης και κατά την έξοδο του από το προεδρικό Μέγαρο ο Μαγιάρ είπε σε δημοσιογράφους: «Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (...)».

Μάλιστα εξήγησε ότι αν δεν αποχωρήσει ο ίδιος τότε η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν».

Ο Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πίτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, που υπήρξε στενός σύμμαχος του ηττημένου των εκλογών της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε ότι ο Μαγιάρ θα κάνει καλή δουλειά. Νομίζω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά. Εναι καλός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του δικτύου ABC.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ξέρει τι αντίκτυπο θα είχε αν είχε μεταβεί ο ίδιος και όχι ο Τζέι Ντι Βανς προεκλογικά στην Ουγγαρία για να στηρίξει στην εκστρατεία των Όρμπαν. «Ήταν πολύ πίσω (σ.σ. στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτήν την εκστρατεία. Αλλά ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος», τόνισε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου - «Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σέρφερ ψάρεψε μέσα σε πλήθος καρχαρίων - «Ήταν περικυκλωμένος» - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα απήγαγε και μαχαίρωσε 3χρονο - Την πυροβόλησε θανάσιμα η αστυνομία

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Θα αποτύχουν οποιεσδήποτε προσπάθειες να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο με τη στιγμή που γενναίος λυκειάρχης εξουδετερώνει ένοπλο μέσα στο σχολείο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το voucher των €300

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με όριο ταχύτητας που θα ελέγχεται από AI

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:12LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της συνεργασίας με την Χριστοπούλου - «Με την Έλενα είναι όλα καλά»

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη - Μαρινάκη για τις σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επιλέξατε πάλι το ψέμα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Στις 27 Απριλίου ξεκινάει επίσκεψη στις ΗΠΑ - Θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εκτάκτως στον Ευαγγελισμό με ανεύρυσμα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ