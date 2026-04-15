Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου -«Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν

Snapshot Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Τάμας Σουλιόκ, θεωρώντας τον ακατάλληλο για το αξίωμά του.

Ο Μαγιάρ προειδοποίησε ότι αν ο Σουλιόκ δεν παραιτηθεί, η νέα κυβέρνηση θα τροποποιήσει το Σύνταγμα για να τον απομακρύνει μαζί με άλλους συνεργάτες του Όρμπαν.

Ο πρόεδρος Σουλιόκ σχεδιάζει να συγκαλέσει την εθνοσυνέλευση στις αρχές Μαΐου και να αναθέσει στον Μαγιάρ το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πέτερ Μαγιάρ θα κάνει καλή δουλειά και χαρακτήρισε τον Βίκτορ Όρμπαν καλό άνθρωπο, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την προεκλογική εκστρατεία.

Την παραίτηση του προέδρου της Ουγγαρίας, Τάμας Σουλιόκ ζητεί ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Μαγιάρ επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Ουγγαρίας στο Παλάτι Σάντορ και σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: « Ο Τάμας Σουλιόκ δεν είναι άξιος να εκπροσωπεί την ενότητα του ουγγρικού έθνους. Δεν είναι κατάλληλος να υπηρετήσει ως θεματοφύλακας της νομιμότητας. Δεν είναι κατάλληλος να λειτουργήσει ως ηθική αυθεντία ή πρότυπο».

Και συνέχισε: «Μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, ο Τάμας Σούλιοκ πρέπει να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του».

Μετά το τέλος της συνάντησης και κατά την έξοδο του από το προεδρικό Μέγαρο ο Μαγιάρ είπε σε δημοσιογράφους: «Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (...)».

Μάλιστα εξήγησε ότι αν δεν αποχωρήσει ο ίδιος τότε η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν».

Ο Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πίτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, που υπήρξε στενός σύμμαχος του ηττημένου των εκλογών της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε ότι ο Μαγιάρ θα κάνει καλή δουλειά. Νομίζω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά. Εναι καλός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του δικτύου ABC.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ξέρει τι αντίκτυπο θα είχε αν είχε μεταβεί ο ίδιος και όχι ο Τζέι Ντι Βανς προεκλογικά στην Ουγγαρία για να στηρίξει στην εκστρατεία των Όρμπαν. «Ήταν πολύ πίσω (σ.σ. στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτήν την εκστρατεία. Αλλά ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος», τόνισε.

