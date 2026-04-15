Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ επισκέπτεται το Προεδρικό και βλέπει τον Ορμπάν στο απέναντι μπαλκόνι - Βίντεο

Μετά την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας πρέπει αμέσως να παραιτηθεί, είπε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός 

Δημήτρης Μάνωλης

Η σκηνή εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στη Βουδαπέστη, στο μπαλκόνι του Παλάτι Σάντορ, επίσημης κατοικίας του προέδρου της Ουγγαρίας. Δίπλα στον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, ο Πέτερ Μαγιάρ, μεγάλος νικητής των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, απολάμβανε τη θέα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του Βίκτορ Όρμπαν σε μπαλκόνι γειτονικού κτιρίου.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρωτιέται: «Είναι ο πρωθυπουργός εκεί, διαβάζει κάτι;», ενώ ο Όρμπαν φαίνεται να διαβάζει ένα έγγραφο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαγιάρ του κάνει νόημα με το χέρι και σχολιάζει: «Είναι σαν σκηνή από μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή».

Στην περιγραφή της ανάρτησής του στο Instagram, ο επικεφαλής του κόμματος Tisza συνεχίζει στο ίδιο ύφος και καλεί τους ακολούθους του να μαντέψουν τι διαβάζει ο πολιτικός του αντίπαλος. Προτείνει διάφορα ενδεχόμενα, όπως «ο αποχαιρετιστήριος λόγος του», «το εθνικό σπορ» ή «η σημερινή δήλωση του Τραμπ».

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, ο Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι του ζήτησε να παραιτηθεί. «Του επανέλαβα ότι, κατά τη γνώμη μου αλλά και του ουγγρικού λαού, είναι ανάξιος να εκπροσωπεί την ενότητα του έθνους και ανίκανος να διασφαλίσει τον σεβασμό του νόμου», δήλωσε εξερχόμενος από το προεδρικό μέγαρο.

