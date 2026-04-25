Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

Αυτή την ώρα δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, είπε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

  • Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα μετά τη συντριπτική ήττα της συμμαχίας του στις εκλογές.
  • Η συμμαχία Fidesz
  • KDNP του Όρμπαν έχασε την πλειοψηφία μετά από 16 χρόνια εξουσίας, με το κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ να κερδίζει δύο τρίτα των εδρών.
  • Ο Πέτερ Μαγιάρ κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία και αδυναμία ανάληψης ευθύνης, ενώ υποσχέθηκε αλλαγές στη διακυβέρνηση.
  • Η νέα Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου με τον ορκωμό των νεοεκλεγμένων βουλευτών.
  • Το κόμμα του Μάγιαρ κέρδισε 141 έδρες, το Fidesz
  • KDNP 52 και το ακροδεξιό κόμμα «Η Πατρίδα μας» 6 έδρες στην 199μελή Εθνοσυνέλευση.
Snapshot powered by AI

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε ο Όρμπαν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Ο Όρμπαν ηττήθηκε στις 12 Απριλίου από τον συντηρητικό φιλοευρωπαϊστή, Πέτερ Μάγιαρ, του οποίου το κόμμα κέρδισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από το ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών.

Ο 62χρονος Όρμπαν, ο οποίος από το 1990 αποτελεί σταθερή παρουσία στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ζήτησε την περασμένη εβδομάδα μια «πλήρη ανανέωση» του κόμματός του.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές με την υπόσχεση να αλλάξει τα πάντα κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία. «Ο “γενναίος” μαχητής του δρόμου εξακολουθεί να είναι ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει την ευθύνη... Με έναν μαφιόζο (στην εξουσία) δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση», είπε ο Μαγιάρ.

Η Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, οπότε και οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές θα ορκιστούν. Το κόμμα «Tisza» του Μαγιάρ κέρδισε 141 έδρες, ενώ το Fidesz-KDNP του Όρμπαν έλαβε 52 έδρες και το ακροδεξιό κόμμα «Η Πατρίδα μας» 6 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, η οποία αριθμεί 199 μέλη.

