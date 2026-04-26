Θανατηφόρα παράσυρση 66χρονου από βυτιοφόρο στη Μεσσηνία

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό Τσακώνας – Καλού Νερού στο ύψος του Κοπανακίου Μεσσηνίας, όταν ένα βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε έναν 66χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 66χρονος φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα που εξηγούσε την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το σενάριο της αυτοκτονίας, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από eleftheriaonline.gr

