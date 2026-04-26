Τουρκία: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ρινγκ – Θεατές ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο – Βίντεο

Σε άγρια συμπλοκή κατέληξε ένας αγώνας πυγμαχίας στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν και ο Ρώσος πυγμάχος Σεργκέι Γκορόκοφ αναμετρήθηκαν στο ρινγκ τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Universal Boxing Organization (UBO).

Στον τρίτο γύρο, ξέσπασε μια διαμάχη μεταξύ των δύο πυγμάχων. Η ένταση επεκτάθηκε και πέρα από το ρινγκ. Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν τον Ρώσο πυγμάχο, ενώ σε βίντεο από τη συμπλοκή φαίνονται να κρατούν και να πετούν καρέκλες.

Ο αγώνας διακόπηκε στη συνέχεια και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.