Τουρκία: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ρινγκ – Θεατές ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο – Βίντεο
Στον τρίτο γύρο ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των δύο πυγμάχων και στη σύγκρουση δεν άργησαν να μπουν και οι εξοργισμένοι θεατές
Σε άγρια συμπλοκή κατέληξε ένας αγώνας πυγμαχίας στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.
Ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν και ο Ρώσος πυγμάχος Σεργκέι Γκορόκοφ αναμετρήθηκαν στο ρινγκ τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Universal Boxing Organization (UBO).
Στον τρίτο γύρο, ξέσπασε μια διαμάχη μεταξύ των δύο πυγμάχων. Η ένταση επεκτάθηκε και πέρα από το ρινγκ. Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν τον Ρώσο πυγμάχο, ενώ σε βίντεο από τη συμπλοκή φαίνονται να κρατούν και να πετούν καρέκλες.
Ο αγώνας διακόπηκε στη συνέχεια και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
