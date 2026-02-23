Από το όνειρο στο χειρουργείο: Η «προφητική» διαίσθηση που έσωσε τη ζωή 63χρονου ορειβάτη

Μια σπάνια περίπτωση όπου το υποσυνείδητο λειτούργησε ως «εσωτερικός συναγερμός» έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή τον Jeremy Schwartz. Ο 63χρονος, πρώην στέλεχος επιχειρήσεων, κατάφερε να αποφύγει ένα δυνητικά μοιραίο καρδιακό επεισόδιο χάρη σε ένα εξαιρετικά ζωντανό όνειρο.

Το «σήμα» πριν την ανάβαση

Ενώ προετοιμαζόταν για την κατάκτηση της κορυφής Ama Dablam στα Ιμαλάια (υψόμετρο 6.812 μέτρων), ο Schwartz είδε στον ύπνο του πως πέθαινε από ανακοπή κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Παρά τη εξαιρετική φυσική του κατάσταση —έχοντας πρόσφατα διανύσει 1.600 χιλιόμετρα με ποδήλατο στην Ιταλία— η ένταση του ονείρου τον ώθησε να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

«Δεν είχα ποτέ ξανά προαίσθημα. Αλλά αυτό το όνειρο ήταν τόσο καθαρό, που μου άφησε μια συντριπτική αίσθηση επείγοντος», δήλωσε ο ίδιος.

Η διάγνωση-σοκ

Οι εξαντλητικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε (MRI, CT scan, ηχοκαρδιογράφημα) αποκάλυψαν μια «βραδύφλεγη βόμβα»: ένα ανεύρυσμα αορτής. Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, που η διάγνωση έγινε μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση του για το Νεπάλ.

Ο Schwartz υποβλήθηκε με επιτυχία στην επέμβαση «David» (αντικατάσταση της αορτικής ρίζας με διατήρηση της βαλβίδας) από τον καρδιοχειρουργό Cesare Quarto στην Cleveland Clinic του Λονδίνου.

Η ιατρική οπτική

Ο Δρ. Quarto σημείωσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντά ασθενή με τέτοια «εσωτερική ειδοποίηση». «Πιστεύω ακράδαντα πως ορισμένοι ασθενείς διαθέτουν έναν εσωτερικό κώδωνα κινδύνου. Κάποιου μπορούν να τον ακούσουν, άλλοι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο χειρουργός.

Ένα μάθημα πρόληψης

Αναλογιζόμενος το περιστατικό, ο Schwartz καταρρίπτει τον μύθο του «άτρωτου» άνδρα. Παραδέχεται πως παράγοντες όπως μια παλαιότερη μέτρηση υψηλής πίεσης και ο ξαφνικός θάνατος ενός φίλου του ποδηλάτη ίσως επηρέασαν το υποσυνείδητό του.

Το πιο ανατριχιαστικό; Την ημέρα που ο ίδιος ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στο βουνό, ένας άλλος ορειβάτης κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του από ανακοπή στο ίδιο σημείο.

«Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι έξυπνο ούτε ανδρικό να προσποιείστε το αντίθετο», καταλήγει ο Schwartz, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

