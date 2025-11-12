Μπορεί η βιταμίνη D3 να βοηθήσει στην προστασία από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή;

Τα αποτελέσματα της δοκιμής TARGET-D

Δημήτρης Δρίζος

Μπορεί η βιταμίνη D3 να βοηθήσει στην προστασία από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή;
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βιταμίνη D είναι γνωστή για τον ρόλο της στην υγεία των οστών, τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, καθώς και για τη συμβολή της στο ανοσοποιητικό. Νέα έρευνα όμως δείχνει πως μπορεί να έχει και σημαντική επίδραση στην καρδιά — ειδικά για όσους έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα.

Νέα μελέτη για τη σχέση βιταμίνης D και καρδιοπάθειας

Ερευνητές του Intermountain Health πραγματοποίησαν κλινική δοκιμή σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα περάσει έμφραγμα. Παρακολούθησαν τα επίπεδα βιταμίνης D3 στο αίμα τους και προσαρμόζανε τις δόσεις τους ώστε να διατηρούνται σε «ιδανικά επίπεδα» καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: όσοι λάμβαναν εξατομικευμένα συμπληρώματα βιταμίνης D είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να υποστούν δεύτερο έμφραγμα, σε σχέση με όσους δεν λάμβαναν.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στα Επιστημονικά Συνέδρια της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) 2025, αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους.

Εξατομικευμένη δόση για καλύτερα αποτελέσματα

Σύμφωνα με το Food and Nutrition Board, οι ενήλικες 18–70 ετών χρειάζονται περίπου 600 IU βιταμίνης D ημερησίως. Η βιταμίνη D3 λαμβάνεται μέσω της έκθεσης στον ήλιο, από συμπληρώματα ή τροφές όπως εμπλουτισμένα δημητριακά, γάλα και λιπαρά ψάρια (σολομός, τόνος, σκουμπρί).

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι συχνή και οφείλεται σε μειωμένη ηλιοφάνεια, κακή διατροφή ή ορισμένες παθήσεις. Οι γιατροί τη διαγιγνώσκουν με εξέταση αίματος και, αν χρειαστεί, συστήνουν συμπλήρωμα υψηλής δόσης.

Οι ερευνητές που σχεδίασαν τη νέα μελέτη υποψιάζονταν ότι τα αντιφατικά αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών ίσως οφείλονται στο ότι όλοι οι συμμετέχοντες λάμβαναν την ίδια δόση βιταμίνης D. Έτσι, αυτή τη φορά επέλεξαν προσαρμογή της δόσης ανά άτομο, ανάλογα με τα επίπεδά του.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής TARGET-D

Η μελέτη TARGET-D περιέλαβε 630 άτομα, μέσης ηλικίας 63 ετών — στην πλειονότητά τους άνδρες — που συμμετείχαν μέσα σε έναν μήνα από το πρώτο τους έμφραγμα. Από αυτούς, το 87% είχε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (κατά μέσο όρο 27 ng/ml), ενώ ο στόχος ήταν να φτάσουν τα 40 ng/ml.

Περίπου το 60% των συμμετεχόντων ξεκίνησε με δόση 5.000 IU βιταμίνης D3 ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα επίπεδα παρακολουθούνταν τακτικά και όσοι εμφάνιζαν πτώση λάμβαναν επιπλέον συμπλήρωμα.

Ο κίνδυνος επόμενου εμφράγματος μειώθηκε στο μισό

Αν και δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα συνολικά καρδιακά περιστατικά (όπως θάνατος ή καρδιακή ανεπάρκεια), οι ασθενείς που έλαβαν εξατομικευμένη θεραπεία βιταμίνης D είχαν μόλις 3,8% ποσοστό επαναλαμβανόμενου εμφράγματος, έναντι 7,9% στην ομάδα ελέγχου.

Η μείωση του κινδύνου δεύτερου εμφράγματος άνω του 50% θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη μελέτη για να επιβεβαιωθεί.

Οι επιστήμονες σχολιάζουν τα ευρήματα

Ο Dr. Cheng-Han Chen, επεμβατικός καρδιολόγος στο MemorialCare Saddleback Medical Center, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα η σχέση βιταμίνης D3 και καρδιολογικής υγείας φαίνεται περισσότερο «συσχετιστική παρά αιτιώδης». Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η βιταμίνη D3 μπορεί να προσφέρει οφέλη μειώνοντας τη φλεγμονή και την αρτηριακή πίεση.

Από την πλευρά του, ο Dr. Louis Malinow, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κλινικής Αριστείας στο MDVIP, χαρακτήρισε τη μελέτη «ορόσημο», επειδή για πρώτη φορά στοχεύει σε συγκεκριμένο επίπεδο βιταμίνης D αντί να χορηγεί σε όλους την ίδια δόση.

Ο Malinow σημείωσε πως η διόρθωση της ανεπάρκειας βιταμίνης D μπορεί να βελτιώσει την υγεία των αρτηριών, μειώνοντας φλεγμονή και πίεση, ενώ εκτίμησε ότι μακροχρόνια συμπλήρωση από νεαρή ηλικία ίσως έχει ακόμη ισχυρότερη προστατευτική δράση.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει τώρα να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη κλινική δοκιμή, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα εντυπωσιακά πρώτα αποτελέσματα — τα οποία, αν επαληθευτούν, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο πρόληψης των εμφραγμάτων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

08:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Καθιερώθηκε νέα αργία 15 Νοεμβρίου σε Πρέσπες και Φλώρινα

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του

07:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani

07:53TRAVEL

Ξεχάστε τα Χριστούγεννα: Αυτή η πόλη της Ιταλίας προετοιμάζεται ήδη για το Πάσχα

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πόσο είναι τα πρόστιμα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Πέμπτη λόγω εργασιών

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα αποπληρώνονται τα χρέη του αποθανόντα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και κέντρο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ