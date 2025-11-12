Μπορεί η βιταμίνη D3 να βοηθήσει στην προστασία από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή;

Η βιταμίνη D είναι γνωστή για τον ρόλο της στην υγεία των οστών, τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, καθώς και για τη συμβολή της στο ανοσοποιητικό. Νέα έρευνα όμως δείχνει πως μπορεί να έχει και σημαντική επίδραση στην καρδιά — ειδικά για όσους έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα.

Νέα μελέτη για τη σχέση βιταμίνης D και καρδιοπάθειας

Ερευνητές του Intermountain Health πραγματοποίησαν κλινική δοκιμή σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα περάσει έμφραγμα. Παρακολούθησαν τα επίπεδα βιταμίνης D3 στο αίμα τους και προσαρμόζανε τις δόσεις τους ώστε να διατηρούνται σε «ιδανικά επίπεδα» καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: όσοι λάμβαναν εξατομικευμένα συμπληρώματα βιταμίνης D είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να υποστούν δεύτερο έμφραγμα, σε σχέση με όσους δεν λάμβαναν.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στα Επιστημονικά Συνέδρια της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) 2025, αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους.

Εξατομικευμένη δόση για καλύτερα αποτελέσματα

Σύμφωνα με το Food and Nutrition Board, οι ενήλικες 18–70 ετών χρειάζονται περίπου 600 IU βιταμίνης D ημερησίως. Η βιταμίνη D3 λαμβάνεται μέσω της έκθεσης στον ήλιο, από συμπληρώματα ή τροφές όπως εμπλουτισμένα δημητριακά, γάλα και λιπαρά ψάρια (σολομός, τόνος, σκουμπρί).

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι συχνή και οφείλεται σε μειωμένη ηλιοφάνεια, κακή διατροφή ή ορισμένες παθήσεις. Οι γιατροί τη διαγιγνώσκουν με εξέταση αίματος και, αν χρειαστεί, συστήνουν συμπλήρωμα υψηλής δόσης.

Οι ερευνητές που σχεδίασαν τη νέα μελέτη υποψιάζονταν ότι τα αντιφατικά αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών ίσως οφείλονται στο ότι όλοι οι συμμετέχοντες λάμβαναν την ίδια δόση βιταμίνης D. Έτσι, αυτή τη φορά επέλεξαν προσαρμογή της δόσης ανά άτομο, ανάλογα με τα επίπεδά του.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής TARGET-D

Η μελέτη TARGET-D περιέλαβε 630 άτομα, μέσης ηλικίας 63 ετών — στην πλειονότητά τους άνδρες — που συμμετείχαν μέσα σε έναν μήνα από το πρώτο τους έμφραγμα. Από αυτούς, το 87% είχε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (κατά μέσο όρο 27 ng/ml), ενώ ο στόχος ήταν να φτάσουν τα 40 ng/ml.

Περίπου το 60% των συμμετεχόντων ξεκίνησε με δόση 5.000 IU βιταμίνης D3 ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα επίπεδα παρακολουθούνταν τακτικά και όσοι εμφάνιζαν πτώση λάμβαναν επιπλέον συμπλήρωμα.

Ο κίνδυνος επόμενου εμφράγματος μειώθηκε στο μισό

Αν και δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα συνολικά καρδιακά περιστατικά (όπως θάνατος ή καρδιακή ανεπάρκεια), οι ασθενείς που έλαβαν εξατομικευμένη θεραπεία βιταμίνης D είχαν μόλις 3,8% ποσοστό επαναλαμβανόμενου εμφράγματος, έναντι 7,9% στην ομάδα ελέγχου.

Η μείωση του κινδύνου δεύτερου εμφράγματος άνω του 50% θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη μελέτη για να επιβεβαιωθεί.

Οι επιστήμονες σχολιάζουν τα ευρήματα

Ο Dr. Cheng-Han Chen, επεμβατικός καρδιολόγος στο MemorialCare Saddleback Medical Center, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα η σχέση βιταμίνης D3 και καρδιολογικής υγείας φαίνεται περισσότερο «συσχετιστική παρά αιτιώδης». Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η βιταμίνη D3 μπορεί να προσφέρει οφέλη μειώνοντας τη φλεγμονή και την αρτηριακή πίεση.

Από την πλευρά του, ο Dr. Louis Malinow, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κλινικής Αριστείας στο MDVIP, χαρακτήρισε τη μελέτη «ορόσημο», επειδή για πρώτη φορά στοχεύει σε συγκεκριμένο επίπεδο βιταμίνης D αντί να χορηγεί σε όλους την ίδια δόση.

Ο Malinow σημείωσε πως η διόρθωση της ανεπάρκειας βιταμίνης D μπορεί να βελτιώσει την υγεία των αρτηριών, μειώνοντας φλεγμονή και πίεση, ενώ εκτίμησε ότι μακροχρόνια συμπλήρωση από νεαρή ηλικία ίσως έχει ακόμη ισχυρότερη προστατευτική δράση.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει τώρα να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη κλινική δοκιμή, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα εντυπωσιακά πρώτα αποτελέσματα — τα οποία, αν επαληθευτούν, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο πρόληψης των εμφραγμάτων.