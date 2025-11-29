Τα μεγάλα γιορτινά τραπέζια μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή - Πώς να την αποφύγετε

Η υπερβολή στην κατανάλωση φαγητού τις ημέρες των γιορτών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας

Τα μεγάλα γιορτινά τραπέζια μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή - Πώς να την αποφύγετε
ΥΓΕΙΑ
Οι γιορτές για πολλούς σημαίνουν ένα πράγμα: νόστιμο και πολύ φαγητό.

Ωστόσο, η υπερβολή στην κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλήματων υγείας, ειδικά την πιθανότητα καρδιακής προσβολής, κάτι που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις.

Οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου κάθε 40 δευτερόλεπτα, κάποιος παθαίνει καρδιακή προσβολή, σημειώνει η Washington Post.

Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 800.000 άτομα ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

«Αν είστε νέος και υγιής και καταναλώσετε ένα μόνο πλούσιο γεύμα, είναι απίθανο να προκληθεί καρδιακή προσβολή, αλλά σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αυτό σίγουρα θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο», δήλωσε ο Ameya Kulkarni, καρδιολόγος στο Kaiser Permanente.

Σωματική άσκηση, στρες και φαγητό

Μια ανάλυση 17 μελετών το 2005 υποδήλωσε ότι η έντονη σωματική άσκηση, το φαγητό και το συναισθηματικό στρες ήταν μεταξύ των πιο συχνά αναφερόμενων παραγόντων που οδηγούσαν σε καρδιακή προσβολή.

Οι άνδρες ήταν πιο πιθανό από τις γυναίκες να αναφέρουν σωματική άσκηση και φαγητό, ενώ οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν συναισθηματικό στρες.Αυτό είναι λογικό. Η κατανάλωση ενός πλούσιου γεύματος με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη, θερμίδες και επεξεργασμένους υδατάνθρακες είναι παρόμοια με την υπερβολική σωματική άσκηση για την καρδιά σας.

Για να αφομοιώσει αυτή τη μεγάλη ποσότητα τροφής στο στομάχι σας, το σώμα σας ανακατευθύνει τη ροή του αίματος προς το πεπτικό σας σύστημα. Τα αιμοφόρα αγγεία επίσης συστέλλονται, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση και περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς την καρδιά, σύμφωνα με τον Steve Kopecky, καρδιολόγο και καθηγητή ιατρικής και καρδιαγγειακών παθήσεων στη Mayo Clinic. Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει ρήξη των πλακών χοληστερόλης στις αρτηρίες, σχηματίζοντας θρόμβο.

Ακόμη και το ίδιο το γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά — όπως πατάτες με βούτυρο, σάλτσα και κρέατα — μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα θρόμβωσης. «Αυτά είναι πράγματα που συνδυάζονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα, λίγες ώρες αργότερα, να πάθετε καρδιακή προσβολή», είπε ο Kopecky.

Τι να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο

Απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα, αλλά βάλτε και υγιεινά τρόφιμα στο πιάτο σας. Ιδανικά, περίπου το 50% του πιάτου σας θα πρέπει να είναι γεμάτο με φρούτα και λαχανικά, το 25% με πρωτεΐνες και το 25% με άμυλο, είπε ο Kulkarni. Επομένως, σκεφτείτε να ξεκινήσετε με μια σαλάτα και στη συνέχεια να προσθέσετε ολόκληρα φρέσκα τρόφιμα, όπως γαλοπούλα με μια μικρή ποσότητα γέμισης, φασόλια και γλυκοπατάτες.

Φάτε αργά. Χρειάζονται έως και 20 λεπτά μετά το γέμισμα του στομάχου σας για να λάβει το σήμα ο εγκέφαλός σας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φάτε υπερβολικά όταν τρώτε γρήγορα. Πάρτε το χρόνο σας και χρησιμοποιήστε το γεύμα ως κοινωνική εκδήλωση για να συναντήσετε την οικογένεια και τους φίλους σας.

Περιορίστε το αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να διεγείρει την όρεξή σας και να εμποδίσει τον αυτοέλεγχο, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση τροφής.

Σταματήστε να τρώτε όταν νιώσετε χορτάτοι. Μόλις χορτάσετε, αποφύγετε να πάρετε δεύτερη μερίδα.

Κάντε μια βόλτα μετά το δείπνο. Το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων, μιας μορφής λίπους στην κυκλοφορία του αίματος, και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, είπε ο Kopecky. Μπορεί επίσης να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα.

