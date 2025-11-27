Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα

Μία μοναδική εικόνα μπορούν να δουν όσοι βρεθούν στο Μανιάκι Φλωρίνης τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπου ένα σπίτι «ντύνεται» με πάνω από 20.000 λαμπάκια κάθε χρόνο.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συνηθισμένοι μιας και ο δημιουργός του εγχειρήματος και ιδιοκτήτης τους σπιτιού, Παντελής Κουρτπαρασίδης το μετατρέπει στην «οικία» του Άι Βασίλη τα τελευταία 15 χρόνια. Ωστόσο, οι περαστικοί και όσοι γνωρίζουν για τον στολισμό από την γύρω περιοχή, όταν περνούν από έξω… μένουν με το «στόμα ανοιχτό».

«Εδώ και 15 χρόνια, από τότε που ήρθα στο Μανιάκι ασχολήθηκα με τον κήπο. Αρχικά το καλοκαίρι που βάζω πολλά λουλούδια και είναι πανέμορφα και μετέπειτα τα Χριστούγεννα με τον στολισμό. Έχω τέσσερα παιδιά και εννιά εγγόνια, οπότε μου αρέσει που είμαι εδώ και το βλέπει ολο αυτό κάθε Χριστούγεννα η οικογένεια μου» τόνισε στο Newsbomb ο Παντελής Κουρτπαρασίδης.

Φλώρινα

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε ότι συνολικά στο σπίτι υπάρχουν πάνω από 20.000 λαμπάκια, τα οποία ανάβουν από τις 17:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ..

«Έχω βάλει πολλών ειδών και με διάφορα χρώματα, όπως μία μεγάλη καρδιά, αλλά́ και έναν νερόμυλο. Μου άρεσε, οπότε ξεκίνησα σιγά σιγά, διότι το σπίτι είναι διώροφο και ήθελε δουλειά. Στην αρχή πήρα έναν μικρό εξοπλισμό και μετά τα πήρα όλα, οπότε ξεκίνησα να κάνω αυτόν τον στολισμό. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό και το αγαπάω, γι’ αυτό και το κάνω» συμπλήρωσε ο δημιουργός και κάτοικος του Μανιακίου.

Τι λέει για τον λογαριασμό που του έρχεται τα Χριστούγεννα

Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που του έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος, ο κ. Κουρτπαρασίδης υπογράμμισε ότι έχει βάλει φωτοβολταϊκά, διότι όταν τα άναβε για 40 μέρες περίπου, του ερχόταν ένας λογαριασμός της τάξεως των 300 ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα πια για όλο τον χρόνο από εκεί που πλήρωνε συνολικά λογαριασμούς για όλο το έτος περίπου 2.500 ευρώ, να πληρώνει μόνο 400 ευρώ το έτος.

Παράλληλα, ο ίδιος συμπλήρωσε πως κάθε χρόνο συνολικά αγόραζε εξοπλισμό αξίας 100 ευρώ περίπου, ώστε να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα, ενώ στόχος του είναι να το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Φλώρινα

Από πότε ξεκίνησε να στολίζει

«Έχω ξεκινήσει να στολίζω από τις 20 Νοεμβρίου περίπου και συνεχίζω καθημερινά να προσθέτω κι άλλα στολίδια σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Μου παίρνει περίπου μια εβδομάδα και λίγο παραπάνω να στολίσω και λίγο παραπάνω για να τα αφαιρέσω μετά το πέρας των εορτών. Ειδικά το βράδυ όσοι παίρνουν μέσα από το χωριό σταματάν έξω από το σπίτι και το φωτογραφίζουν» ανέφερε στο Newsbomb ο δημιουργός του πιο χριστουγεννιάτικου σπιτιού στη Δυτική Μακεδονία… και όχι μόνο.

