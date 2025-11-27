Το χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του

Το χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως επιστρέφει από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους – καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00.

Πέρυσι, υποδέχτηκε πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες και μπήκε στο καλεντάρι του ΕΟΤ ως ένας από τους δημοφιλέστερους εορταστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με διεθνή εμβέλεια.

Φαντασμαγορική η «επίσημη πρώτη του χωριού»

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19.00 με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, και με ένα συναρπαστικό light show.

Αμέσως μετά, στις 19.30, ο μοναδικός Θοδωρής Φέρρης και ο εκρηκτικός Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους, γεμάτο θετική ενέργεια, ζωντάνια και παρεϊστικη διάθεση.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η μοναδική street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, με ελεύθερη είσοδο

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο φωτεινές, πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές μας.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που θα μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα. Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο: Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές.

Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερη συγκίνηση, ανοίγουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πύλες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας στο Πεδίον του Άρεως. Πέρσι, χιλιάδες οικογένειες γέμισαν το Πάρκο μας με φως, ζεστασιά και χαμόγελα – και αυτή η αγκαλιά αγάπης ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας.

Φέτος, επιστρέφουμε πιο έτοιμοι, πιο δημιουργικοί και πιο αποφασισμένοι να προσφέρουμε σε όλους μια εμπειρία ακόμη πιο μαγική. Οι γιορτές έχουν κάτι ξεχωριστό: μας θυμίζουν ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει πάντα χώρος για ελπίδα, για χαρά, για μικρά θαύματα που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Αυτό ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε εδώ – ένα πάρκο που φωτίζεται, μια πόλη που χαμογελά, μια Αττική που ανοίγει την καρδιά της σε όλους. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε κάθε γιορτινή στιγμή να έχει τη δική της ομορφιά. Όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το Πεδίον του Άρεως αλλάζει μέρα με τη μέρα.

Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το χαιρόμαστε όλοι. Και αυτές τις ημέρες, με τις μελωδίες, τις παραστάσεις, τις δράσεις για τα παιδιά μας, τα workshops, τις μικρές εκπλήξεις και τις μεγάλες στιγμές, το Πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φωτεινό χώρο συνάντησης και χαράς για όλους, όσοι το επισκέπτονται.

Από αυτή την Παρασκευή μέχρι το τέλος των γιορτών, σας περιμένουμε και πάλι, μικρούς και μεγάλους, να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα – να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας και να θυμηθούμε ότι το πιο όμορφο δώρο είναι να είμαστε μαζί».

Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote, η ΕΥΔΑΠ, η RELEASE Athens και η Snappi. Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.