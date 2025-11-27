Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό

Ο χειμώνας έχει πλέον φτάσει για τα καλά, καθώς οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν ήδη στον Παρνασσό. Νωρίτερα, σημειώθηκε χιονόπτωση στο χιονοδρομικό κέντρο, προσφέροντας τις πρώτες πραγματικές εικόνες χειμωνιάτικου τοπίου για φέτος.

Ο καιρός αλλάζει πλέον σημαντικά, με τη θερμοκρασία να πέφτει και το σκηνικό να γίνεται ολοένα και πιο χειμωνιάτικο.

Διαβάστε επίσης