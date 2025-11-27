Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο
Ο ρόλος του πολικού στρόβιλου για τη χώρα μας
Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και ψύχονται, προκαλώντας πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης έως και τη στρατόσφαιρα.
Η διαφορά πίεσης μεταξύ πολικών και υποτροπικών περιοχών δημιουργεί μια μεγάλη, ψυχρή δίνη αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο: τον πολικό στρόβιλο.
Η συμπεριφορά του δεν είναι σταθερή. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει στον Βορρά και η Ελλάδα συνήθως βιώνει ήπιες χειμερινές συνθήκες. Όταν όμως εξασθενεί ή διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται νοτιότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρών εισβολών και κακοκαιρίας σε όλη τη Μεσόγειο.
Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα το χειμώνα 2025-2026
Οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι ο πολικός στρόβιλος θα είναι πιθανότατα αδύναμος και διαταραγμένος κατά το πρώτο μέρος του χειμώνα, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει:
Ψυχρές εισβολές: Περίοδοι έντονου κρύου, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά και ημιορεινά, με πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά τις πιο ψυχρές εισβολές.
Ασταθής καιρός: Εναλλαγή βροχών, καταιγίδων και σύντομων διαστημάτων ηλιοφάνειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ημέρας-νύχτας.
Δυναμικός Δεκέμβριος: Η δεύτερη μισή του μήνα αναμένεται ιδιαίτερα ενεργή, με συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας και φαινόμενα κακοκαιρίας.
Συνολικά, ο χειμώνας θα είναι μεταβλητός και ενεργός, με ψυχρές εισβολές και έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα ακραία η κατάσταση.