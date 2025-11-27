Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και ψύχονται, προκαλώντας πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης έως και τη στρατόσφαιρα.

Η διαφορά πίεσης μεταξύ πολικών και υποτροπικών περιοχών δημιουργεί μια μεγάλη, ψυχρή δίνη αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο: τον πολικό στρόβιλο.

Η συμπεριφορά του δεν είναι σταθερή. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει στον Βορρά και η Ελλάδα συνήθως βιώνει ήπιες χειμερινές συνθήκες. Όταν όμως εξασθενεί ή διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται νοτιότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρών εισβολών και κακοκαιρίας σε όλη τη Μεσόγειο.

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα το χειμώνα 2025-2026

Οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι ο πολικός στρόβιλος θα είναι πιθανότατα αδύναμος και διαταραγμένος κατά το πρώτο μέρος του χειμώνα, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει:

Ψυχρές εισβολές: Περίοδοι έντονου κρύου, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά και ημιορεινά, με πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά τις πιο ψυχρές εισβολές.

Ασταθής καιρός: Εναλλαγή βροχών, καταιγίδων και σύντομων διαστημάτων ηλιοφάνειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ημέρας-νύχτας.

Δυναμικός Δεκέμβριος: Η δεύτερη μισή του μήνα αναμένεται ιδιαίτερα ενεργή, με συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας και φαινόμενα κακοκαιρίας.

Συνολικά, ο χειμώνας θα είναι μεταβλητός και ενεργός, με ψυχρές εισβολές και έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα ακραία η κατάσταση.

