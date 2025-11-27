Κακοκαιρία Adel: «Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί»

Η κακοκαιρία Adel μαίνεται από εχθές, προκαλώντας αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια.

Ενδεικτικά έχουν σημειωθεί πλημμύρες στην Κέρκυρα με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό κατοίκων. Παράλληλα αρκετά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Έτσι, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέδειξε τις 7 περιοχές που αναμένεται να πλήξει σφοδρότερα η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες γράφοντας χαρακτηριστικά: «Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί».

Μεταξύ των περιοχών ο κ. Τσατραφύλλιας μέσω ανάρτησής του στο Facebook ξεχωρίζει το Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

