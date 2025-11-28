«Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο» επιστρέφουν στο Christmas Theatre

Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση του κοινού την πορηγούμενη θεατρική σεζόν, Το επιτυχημένο χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ «Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο» επιστρέφει φέτος στο Christmas Theater. Η θεαματική παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, υπόσχεται να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο γεμάτο φως, χρώμα και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Ο Πινόκιο και ο Τζίμινυ Κρίκετ © Aggeliki Kokkove

Με πρωτότυπη μουσική του Αντώνη Σκόκου και κείμενο και στίχους του Στράτου Λύκου, το έργο δίνει νέα πνοή στο κλασικό παραμύθι του Πινόκιο μέσα από μια μεγάλη ομάδα 40 ηθοποιών και χορευτών. Εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, λαμπερά κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη και video art του Παντελή Μάκκα συμπληρώνουν μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένη να ενθουσιάσει όλες τις ηλικίες.

Στιγμιότυπο από την παράσταση © Aggeliki Kokkove

Η νέα ιστορία φέρνει τον Πινόκιο αντιμέτωπο με μια μεγάλη πρόκληση: το χριστουγεννιάτικο δέντρο του χωριού έχει κλαπεί, απειλώντας να χαλάσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Έτσι ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, ανατροπές και συναντήσεις με παραμυθένιους ήρωες, μέσα από το οποίο ο Πινόκιο θα ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τη δύναμη της φαντασίας.

Η παράσταση, ιδανική για οικογένειες και μικρά παιδιά, κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater, προσφέροντας μια λαμπερή, γιορτινή εμπειρία που συνδυάζει μουσική, χορό και θεατρικό θέαμα.

Στιγμιότυπο από την παράσταση © Aggeliki Kokkove

«Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο»

Πρεμιέρα 17 Δεκεμβρίου

Christmas Theater: Κλειστό Στάδιο Γαλατσίου

Εισιτήρια: more.com

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο - Στίχοι: Στράτος Λύκος Μουσική: Αντώνης Σκόκος

Παίζουν (αλφαβητικά):

Μάγια Βασιλάκη, Αντώνης Βλάχος, Αβραάμ Γκουτζελούδης, Λάκης Κάπελας, Ανια Λεμπεντενκο, Ευγενία Λιάκου, Δημήτρης Μαχαίρας, Νία Μπαλάφα, Σταύρος Μπέκας, Δανάη Πολίτη, Δημήτρης Φελούρης, Νίκος Φρατζέσκος

Χορεύουν: Καλιάτσου Χριστίνα, Χάμπλα Εύα, Κανέλλου Λυδία

Benaia Giulia, Γεωργία Ζωή, Ναταλία Μιχάηλ

Κουκάκης Νίκος, Κούτης Δημήτρης, Παπαδόπουλος Γιώργος

Τσακίρης Αλέξης, Υφαντή Τζωρτζίνα, Δημιπούλου Νότα

Λιάπη Ιωάννα, Κωνσταντινίδη Λιάνα, Φωτοπούλου Φαίη

Κλειτσάκη Νεφέλη, Μουρατίδου Σοφία, Κατσαρίνη Δανάη

Σαντόβα Άννα, Κουτουλογένη Αθηνά

Στιγμιότυπο από τη παράσταση © Aggeliki Kokkove

