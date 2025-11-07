ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY: Κάθε χρόνο, η ίδια υπόσχεση: τα Χριστούγεννα ξεκινούν από εδώ!

Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του ανοίγουν τις πύλες της αγαπημένης τους πόλης στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων

ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY: Κάθε χρόνο, η ίδια υπόσχεση: τα Χριστούγεννα ξεκινούν από εδώ!
Κάθε χρόνο, όταν ο χειμώνας πλησιάζει, ένα γνώριμο φως αρχίζει να απλώνεται πάνω από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είναι το φως του ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY, που εδώ και δώδεκα χρόνια μεταμορφώνει την καρδιά της πόλης σε ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο σύμπαν - έναν λαμπερό τόπο δημιουργίας, χαράς, ξεγνοιασιάς, φαντασίας και συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του ανοίγουν τις πύλες της αγαπημένης τους πόλης και προσκαλούν το κοινό σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εμπειριών : θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις εξερεύνησης, γεύσεις, μελωδίες. Ενώ η φετινή θεματική «Βρες το Αστέρι σου», εμπνευσμένη από το φως και την ανακάλυψη, προσκαλεί τα παιδιά (και όσους αισθάνονται ακόμα παιδιά) να βρουν το δικό τους “αστέρι” μέσα από τη φαντασία και τη συμμετοχή.

Η επίσημη έναρξη των γιορτών θα γίνει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, με μια μεγάλη γιορτή, το άναμμα του φωτεινού δέντρου στη μεγάλη πλατεία, πυροτεχνήματα, και μια συναυλία με την πολύ αγαπημένη Lila που θα δώσει τον ρυθμό από τις 19:00 μέχρι τις 22:00.

christmasf222.jpg

Μουσικές, παραμύθια και ιστορίες γεμίζουν την πόλη

Μετά τη μεγάλη έναρξη, το ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY ξεδιπλώνει το πλούσιο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα: ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νεφέλη Φασούλη μας καλωσορίζουν στη μουσική τους παράσταση ''Πες µου τ’ όνοµά σου'', το θέατρο κούκλας της Ιρίνα Μπόικο White Puppet μας παρουσιάζει την «Αλίκη στη Χώρα των Χριστουγέννων» και «Το γαλάζιο πουλί», ενώ την τιμητική του έχει και το θέατρο σκιών με τις παραστάσεις του «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη και οι καλικάντζαροι», «Τα κάλαντα των κολλητηριών», «Το πνεύμα των Χριστουγέννων», «Ο τσιγγούνης Σκρουτζ», «Ο Καραγκιόζης Άγιος Βασίλης» κ. ά.

tcf3.jpg

«Βρες το Αστέρι σου» – 10 διαδραστικά εργαστήρια στη Φωτεινή Πολιτεία του Άι Βασίλη

Η φετινή θεματική, με τίτλο «Βρες το Αστέρι σου», είναι αφιερωμένη στο φως, την ανακάλυψη και τη φαντασία. Κάθε παιδί, μέσα από τη συμμετοχή και το παιχνίδι, ανακαλύπτει το δικό του “αστέρι” — το πιο φωτεινό κομμάτι του εαυτού του. Η Φωτεινή Πολιτεία του Άι Βασίλη περιμένει τα παιδιά με 10 δωρεάν μοναδικές αποστολές γεμάτες φαντασία, δημιουργία και παιχνίδι. Από το Άιβασιλικό Μέγαρο και το ΤαχυΗoΗo-δρομείο μέχρι το Cine Factory, το Ξωτικοδημοτικό Σχολείο, τον Σκοτεινό Κήπο, τη Γκαλερί Εθίμων, την Ξωτική Πινακοθήκη, το Μέγαρο Ξωτικής, τον Παιδότοπο Αισθήσεων και το Ζαχαροπλαστείο “Η Αστερόπαστα”, κάθε αποστολή οδηγεί σε ένα νέο “αστέρι” έμπνευσης και χαράς.

tcf4.jpg

Christmas Fun Park

Στο κέντρο της Τεχνόπολης απλώνεται φέτος ένα ανανεωμένο Christmas Fun Park, αφιερωμένο στο παιχνίδι και τη διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Από τις κλασικές χριστουγεννιάτικες τσουλήθρες και το carousel μέχρι τις ρόδες, το ice train, τα bump cars, την τεράστια παγοπίστα και το mirror maze, κάθε παιχνίδι προσφέρει στιγμές χαράς και ενέργειας.

Δίπλα, η χριστουγεννιάτικη αγορά μετατρέπεται σε έναν γιορτινό περίπατο με περίπτερα δώρων, στολίδια και γαστρονομικές απολαύσεις: burger, hot dog, πίτσες, βάφλες, ζεστή σοκολάτα, κρασί, ζαχαρωτά — όλα όσα «νοστιμεύουν» τις γιορτές. Και παντού γύρω, δεκάδες ξωτικά, ήχοι και φώτα θυμίζουν πως τα Χριστούγεννα είναι, πάνω απ’ όλα, μια εμπειρία που μοιραζόμαστε.

tcf7.jpg

Το ΔΕΗ Christmas Factory παρουσιάζει «Το Βασίλειο του Χιονιού»

Το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Το Βασίλειο του Χιονιού» (πρωτότυπος τίτλος: Η Βασίλισσα του Χιονιού) ζωντανεύει στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσουμπάρη και έναν 8μελή θίασο. Η μικρή Γκέρτα ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει τον φίλο της Κάι, που έχει χαθεί στο Βασίλειο του Χιονιού. Ανάμεσα σε κινδύνους, απρόσμενους συμμάχους και παγωμένα τοπία, θα ανακαλύψει πως η αγάπη είναι η πιο θερμή δύναμη απέναντι στο σκοτάδι.

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών — αλλά και σε κάθε ενήλικα που συνεχίζει να πιστεύει στο θαύμα!

tcf5.jpg

Κάθε χρόνο, η ίδια υπόσχεση: τα Χριστούγεννα ξεκινούν από εδώ!

Όπως τα τελευταία 12 χρόνια, έτσι και φέτος, η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπάει δυνατά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Το ΔΕΗ CHRISTMAS FACTORY είναι το σημείο συνάντησης της πόλης. Ένας τόπος ταυτισμένος με την ξεγνοιασιά, τις βόλτες, τα Χριστούγεννα!

EARLY BIRD

Περίοδος 22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου

Καθημερινές

  • Γενική είσοδος 8 €/ 2 άτομα
  • Άνεργοι: 7 €
  • Α.Μ.Ε.Α. (Γενική Είσοδος): 7€
  • Συνοδός Α.Μ.Ε.Α.: ΔΩΡΕΑΝ
  • Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ
  • Γενική Είσοδος με απεριόριστο Παγοδρόμιο 19€

Σαββατοκύριακα

  • Γενική είσοδος 8 € ανά άτομο
  • Άνεργοι: 7 €
  • Οικογενειακό (4 άτομα) 28€
  • Α.Μ.Ε.Α. (Γενική Είσοδος): 7 €
  • Συνοδός Α.Μ.Ε.Α.: ΔΩΡΕΑΝ
  • Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ
  • Θεατρική Παράσταση «Το Βασίλειο του Χιονιού», δωρεάν είσοδος στο ΔΕΗ The Christmas Factory την ημέρα της παράστασης13€,15€,17€
  • Γενική Είσοδος με απεριόριστο Παγοδρόμιο 19€

Περίοδος 22 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου

  • Γενική Είσοδος: 8 € ανά άτομο
  • Οικογενειακό (4 άτομα) 28€
  • Άνεργοι: 7 €
  • Α.Μ.Ε.Α. (Γενική Είσοδος): 7€
  • Συνοδός Α.Μ.Ε.Α.: ΔΩΡΕΑN
  • Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ
  • Θεατρική Παράσταση «Το Βασίλειο του Χιονιού», δωρεάν είσοδος στο ΔΕΗ The Christmas Factory την ημέρα της παράστασης13€,15€,17€
  • Γενική Είσοδος με απεριόριστο Παγοδρόμιο 19€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ticketmaster.gr

https://www.ticketmaster.gr/deh-christmas-factory_sen_2007515.html

