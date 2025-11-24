Μια ιστορική βραδιά για τον παγκόσμιο χορό: Ο Ιβάν Βασίλιεφ στο Christmas Theater

Ο μεγαλύτερος χορευτής της γενιάς του επιστρέφει με ένα All-Star Cast για μια μοναδική και αποχαιρετιστήρια βραδιά στο Christmas Theater, υμνώντας την τέχνη του μπαλέτου

Ο Ιβάν Βασίλιεφ

Μια από τις πιο σπάνιες και σημαντικές στιγμές της φετινής καλλιτεχνικής σεζόν αναμένεται τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. Ο θρυλικός Ρώσος σούπερ σταρ του μπαλέτου, Ιβάν Βασίλιεφ, ο χορευτής που καθόρισε μια εποχή με την εκρηκτική του παρουσία και την ακαταμάχητη σκηνική ενέργεια, παρουσιάζει στο Christmas Theater την αποχαιρετιστήρια παράστασή του με τίτλο «LAST DANCE OF IVAN VASILIEV», στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ιβάν Βασίλιεφ, ο χορευτής που πολλοί κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει «Νουρέγιεφ της νέας εποχής», έρχεται στην Αθήνα έχοντας ήδη χαράξει μια εκρηκτική πορεία στα κορυφαία θέατρα του κόσμου. Σε ηλικία μόλις 18 ετών αναδείχθηκε Πρώτος Χορευτής στα ιστορικά Θέατρα Μπολσόι και Mikhailovsky, ξεχωρίζοντας από νωρίς για την αλτικότητα, τη δύναμη και το μοναδικό εκφραστικό του στίγμα.

Ιβάν Βασίλιεφ - Μπαλέτο

Στιγμιότυπο από σκηνή του κλασικού ρεπερτορίου, με χορεύτρια σε εντυπωσιακό άλμα

Η μετέπειτα διαδρομή του τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους άνδρες χορευτές της γενιάς του. Ως Principal Guest Artist, έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις πιο σημαίνουσες σκηνές του πλανήτη: στο American Ballet Theatre της Νέας Υόρκης, στο Royal Ballet του Λονδίνου, στο Bolshoi Theatre της Μόσχας, στο Mariinsky Theatre της Αγίας Πετρούπολης, στη La Scala του Μιλάνου και στο Paris Opera Ballet. Οι ερμηνείες του σε κλασικούς ρόλους, όπως ο Spartacus, ο Basilio στον «Δον Κιχώτη» και ο Solor στη «Μπαγιαντέρα», θεωρούνται πλέον ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου μπαλέτου.

Ιβάν Βασίλιεφ - Μπαλέτο

Στιγμιότυπο από σκηνή κλασικού μπαλέτου

Η τεχνική του δεινότητα, η θρυλική αλτικότητα και η μοναδική θεατρικότητά του τον έκαναν σημείο αναφοράς για το σύγχρονο μπαλέτο.

Ιβάν Βασίλιεφ - Μπαλέτο

Στιγμιότυπο από σκηνή μπαλέτου που αποτυπώνει το πνεύμα της παράστασης “LAST DANCE OF IVAN VASILIEV” ως έναν φόρο τιμής στην τέχνη του χορού

Η παράσταση στο Christmas Theater δεν έρχεται απλώς να κλείσει έναν σημαντικό κύκλο, αποτελεί μια εντατική, συγκινητική σύνοψη της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Μαζί του στη σκηνή, θα ανέβει ένα λαμπερό All-Star Cast από κορυφαίους solist και principal dancers διεθνών θιάσων: η αριστοκρατική Maia Makhateli από το «Het Nationale Ballet», ο δυναμικός Dinu Tamazlăcaru από το «Berlin State Ballet», η εντυπωσιακή Bianca Teixeira από τη Δρέσδη, η εκφραστική Riho Sakamoto, ο χαρισματικός Efe Burak του Béjart Ballet Lausanne, καθώς και οι Ruika Yokoyama και Giordano Bozza από το «Thüringen Staatsballett». Το ελληνικό στοιχείο εκπροσωπούν επάξια οι Αρετή Νότη και Αντώνης Κορούτης του Εθνικού Μπαλέτου Ελλάδος.

Ιβάν Βασίλιεφ - Μπαλέτο

Στιγμιότυπο από σύγχρονη χορογραφία, με δύο χορευτές

Η συνύπαρξη τόσων κορυφαίων καλλιτεχνών καθιστά την παράσταση ένα γεγονός που ξεπερνά το απλό χορευτικό gala. Πρόκειται για μια βραδιά–φόρο τιμής στην τέχνη του μπαλέτου, όπου το κλασικό συναντά το σύγχρονο και η παράδοση συναντά την εξερεύνηση, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας.

ivan-vasiliev-2.jpg

Στιγμιότυπο από εντυπωσιακό άλμα στη σκηνή, σε μια στιγμή από την παράσταση “Last Dance of Ivan Vasiliev”

Η παρουσία αυτού του διεθνούς επιπέδου cast εγγυάται μια εμπειρία σπάνιας ποιότητας, με πάθος, τεχνική αρτιότητα και καλλιτεχνική δύναμη.

Ιβάν Βασίλιεφ - Μπαλέτο

Ο Ιβάν Βασίλιεφ

Για το ελληνικό κοινό, η εμφάνιση του Ιβάν Βασίλιεφ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά έναν ζωντανό μύθο του χορού πλαισιωμένο από μερικούς από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της παγκόσμιας σκηνής, σε μια από τις τελευταίες του μεγάλες εμφανίσεις στη διεθνή σκηνή.

Παραγωγή: INTO DANCE
Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2025
Χώρος: Christmas Theater
Εισιτήρια: more.com

