Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

Τα Μερομήνια αποτελούν την παραδοσιακή μέθοδο πρόβλεψης του καιρού

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος
ΚΑΙΡΟΣ
Λευκά... Χριστούγεννα προβλέπουν τα φετινά Μερομήνια σύμφωνα με τα φετινά μερομήνια.

Όπως εκτιμούν, ο φετινός χειμώνας θα είναι από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Σημειώνεται πως τα μερομήνια αποτελούν παραδοσιακή ελληνική πρακτική μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού, με τοπικό χαρακτήρα (σε ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης).

Ο καιρός για τον χειμώνα 2025-2026

  • Φυσιολογικός σε θερμοκρασίες ο φετινός χειμώνας, αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά βροχοπτώσεων.
  • Από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών.
  • Με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.
  • Με έντονα και μεγάλης διάρκειας χιόνια στα ορεινά.

Οι προβλέψεις του καιρού ανά μήνα

Δεκέμβριος 2025

Είσοδος με ψυχρές αέριες μάζες και χαμηλές θερμοκρασίες. Πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα» σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά της Στερεάς, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στο τελευταίο δεκαήμερο ο καιρός γίνεται πιο ήπιος, αλλά βροχερός.

Ιανουάριος 2026

Σχετικά ήπιος στην αρχή, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στα νότια. Από τα τέλη του μήνα, έντονη κακοκαιρία από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε χαμηλά και πεδινά κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας. Αρκετές ημέρες με ηλιοφάνεια και πάχνη.

Φεβρουάριος 2026

Μπαίνει με καλοκαιρία και πιθανές ομίχλες. Στη συνέχεια, εναλλαγές με ανοίγματα και «περάσματα» ισχυρών φαινομένων – βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Πιθανές δυσκολίες σε βορειοανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, νότια Θεσσαλία και Κρήτη.

Μάρτιος 2026

Έντονα περάσματα καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο ήπια φαινόμενα σε Μακεδονία και Θράκη. Πυκνά χιόνια στα ορεινά, με ήπιες θερμοκρασίες στα νότια, αλλά χαμηλότερες στα βόρεια και δυτικά.

